Украйна преживя поредната масирана въздушна атака, има данни за удар с "Орешник"*

В нощта срещу 9 януари Русия атакува масирано Украйна с крилати и балистични ракети, включително и "Кинжал", и дронове, като основната цел е столицата Киев, сочат данни на Военновъздушните сили на Украйна. Сводката отбелязва 242 изстреляни дрона, от които системите за ПВО са унищожили 226. Русия е изстреляла още общо 13 балистичтни ракети "Искандер - М" и зенитни С-400, както и 22 ракети "Калибър" и една балистична ракета със среден обсег на действие от полигона "Капустин Яр" в Астраханска област". Западното командване на ВВС отбелязва, че ракетата се е движила със скорост 13 000 км/ч по балистична траектория.

ВВС на Украйна отбелязва, че са унищожени още 10 ракети "Калибър" и 8 балистични и зенитни ракети. Основната атака е насочена към Киев. В ранните часове на деня столицата беше атакувана едновременно с балистични и крилати ракети "Калибър", както и дронове. Кметът Виталий Кличко съобщава за поражения по гражданска инфраструктура, търговски център и жилищни сгради. В някои райони има спирания на тока.

Местните власти в Лвов съобщават за силен взрив в обект от критичната инфраструктура на страната по време на обявената ракетна опасност и след активността в "Капустин Яр", но без да дават повече подробности. В Лвовска област се намират газохранилищата на Украйна. Досега те бяха подлагани на обстрели, но оцеляха и след удари от аеробалистични ракети "Кинжал".

Министерството на отбраната на Русия съобщи официално, че е използвана ракета "Орешник" в масираната атака към Украйна тази нощ, но не съобщава в какво направление е изстреляна. Цели са били обекти за производство на безпилотни самолети и енергийна инфраструктура. Руски военни кореспонденти коментират, че ракетата е предупреждение за западните партньори, попадайки на място, разположено на около 150 км от полския град Жешов, където се намира логистичен хъб за военни доставки в Украйна.

От "Капустин Яр" през ноември 2024 година Русия изстреля ракета "Орешник", която атакува град Днипро. Според данните тогава обект беше военният завод "ЮжМаш", но снимки в социалните мрежи сочеха, че ракетата е нанесла щети в съседство.

През нощта срещу 9 януари продължи и масираният обстрел в Днипропетровска и Запорожка област, като и в двете области преди ден беше изцяло прекъснато енергоснабдяването. С балистични ракети от Крим е атакуван Кривий Рих.

В своето вечерно обръщение за 1415-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски предупреди за очаквана масирана атака и посочи, че страната е в реална критична ситуация заради лошото време и проблемите с инфраструктурата.

Украинските власти от дни предупреждават за масирани атаки

В Украйна от дни предупреждават за планирани масирани въздушни атаки около празниците на базата на по-ограничените удари през втората половина на декември. По данни на ВВС през първата седмица на януари Русия е изстреляла 785 дрона, от които са унищожени 652, или около средното за последните месеци 80% успеваемост на украинските системи за защита.

По украинските градове са изстреляни и 18 ракети от различни видове - основно балистични "Искандер-М" и зенитни С-300 в първите дни на новата година.

В края на декември Русия съобщи за украински дронове, насочени към резиденция на руския президент в Новгородска област и заяви, че ще отговори с атака по правителствения комплекс в Киев. Украйна отрече обвиненията.

Американският президент Доналд Тръмп първоначално съобщи, че е "много ядосан" от тази атака в разгара на интензивни преговори за мир, но след това призна, че разузнавателните данни са показали, че резиденцията на Владимир Путин не е била обект на обстрел.

Украйна разработи своя тактика за използването на F-16

В отразяването на нощната атака отново се включи бойната авиация на Украйна, отбелязват още ВВС. Местните пилоти разказаха преди ден, че Украйна трябваше да разработи своя тактика за използване на западните изтребители F-16, които страната получи.

Според тях обучението, което са получили, е базирано на войните, които са водени от западните армии - основно срещу бунтовници с леко въоръжение. Украинците са разработили своя тактика, която включва унищожаване на ракети, дронове и действия в близост до линията на съприкосновението на фронта и в зони, наситени със системи за ПВО.

Украйна получи първите изтребители F-16 през лятото на 2024 година. Според медийни публикации досега в страната са пристигнали поне 44 самолета, а в хода на бойните действия страната е загубила четири от тях.

Дронове спряха тока в Белгородска и Орловска област

Повече от 500 хил. души са без ток в Белгородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков. Големи райони са без топлоподаване и без вода, допълни още той. Причината е атака на дронове и ситуацията е сериозна, допълни той.

Губернаторът на Орловска област Андрей Кличков също отбелязва обстрели и съобщава за срив на енергийната мрежа, прекъснато топло и водоподаване.

Според данни на Министерството на отбраната на Русия през нощта са унищожени пет дрона, включително по един над Белгородска и Орловска област.

Двустранните гаранции за сигурност със САЩ са готови за подпис

Споразумението за предоставяне на гаранции за сигурност от страна на САЩ е готово за подпис на най-високо ниво, съобщи още Володимир Зеленски по време на своето вечерно обръщение. Той отбеляза, че в последните дни е имало финални договорки между преговорните екипи на Украйна, САЩ и европейски представители в Париж.

Говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова определи изявленията от Париж като "милитаристични декларации" и припомни, че Русия очаква "демилитаризация" и "денацификация" на Украйна - намаляване на армията и смяната на правителството , за да бъде прекратена войната. Другото условие на Кремъл е Украйна да признае" новите териториални реалности" след референдумите в Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област, както и в Крим.

Референдуми за независимост бяха проведени в четирите области по време на активни бойни действия в регионите, като в много от градовете допитването се проведе по домовете, а урните се носеха от въоръжени военни. Дори и най-близки съюзници на Русия не признават резултатите от референдумите.

Axios съобщава за предстояща среща между Зеленски и Доналд Тръмп и тя може да бъде или отново в САЩ, или в рамките на Световния икономически форум в Давос (19-23 януари).

Русия опитва отново да използва бронирана техника в лошото време

На места на фронтовата линия Русия отново опитва да използва бронирана техника под прикритието на лошото време, което пречи на ефективната работа на операторите на дронове, съобщават украински военни. Студеното време пък намалява ефективността на работата на дроновете с оптични нишки, които използват руските военни.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна сочат намаляване на бойните действия. Регистрирани са 161 атаки след 275 ден по-рано. Русия е извършила и 30 въздушни удара със 126 управляеми авиационни бомби, както и 4000 артилерийски обстрела по позиции на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 6500 fpv-дрона.

Най-горещата точка е Покровск, където през миналото денонощие са регистрирани 33 атаки спрямо 77 ден по-рано. В съседната Олександривска област се съобщава за 13 бойни действия.

Интензивни са боевете в Костянтинивското направление (18) и в посока Хуляйполе (21), където има данни за напредък на руските военни.

Руски военни кореспонденти съобщават за големи загуби в Купянск и отбелязват, че операцията вероятно трябва да бъде прекратена на този етап. След активиране на бойните действия в Часов Яр на 8 януари отново няма информация за провеждане на бойни действия. Опитите за окупацията на града продължават вече трета година.

* Новината е допълнена с данни за масираната атака