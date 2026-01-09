След като Мелони направи Италия отново силна, сега тя иска да затвърди своята власт

Джорджа Мелони направи завидна политическа кариера, обърквайки скептиците. След като утвърди своето влияние извън Италия, първата жена министър-председател на страната сега се сблъсква с две упорити вътрешни препятствия, които стоят между нея и потенциално исторически мандат: буксуващ жизнен стандарт и политическа система, която клони към задънена улица, пише Bloomberg.

Напредък само на един от тези фронтове вероятно би бил достатъчен, за да осигури на десния лидер втори мандат – и да удължи периода, който би могъл да я направи най-дълго управлявалият държавник на Италия след Втората световна война. Ако успее и на двата фронта, тя би променила трайно архитектурата на властта в Италия.

Тази ситуация би била немислима през 2022 г., когато начинаещият премиер пое управлението на една ударена от пандемията икономика, която функционираше до голяма степен благодарение на помощите на Европейския съюз (ЕС). Оттогава Мелони отстрани главния си вътрешен съперник, спечели инвеститорите и увеличи влиянието на Италия по въпроси като Украйна и търговското споразумение с Меркосур. Това е поразителен контраст с традиционните европейски лидери в Берлин и Париж, чиито икономически и политически неуспехи бяха утежнени от водения от САЩ разпад на международния ред.

„Външнополитическата позиция на Мелони е вкоренена както в дългогодишния инстинкт на Италия за предпазливост, така и в ограниченията, предвид разделението на коалицията ѝ по въпроси, включително ЕС и Украйна“, кментира Бениамино Ирди, ръководител на миланската консултантска фирма Highground и бивш държавен служител.

Но сизифовите борби у дома са по-важни за политическия ѝ успех.

След серия от ограничени бюджети – миналогодишните включваха леко намаление на данъците, финансирано чрез такси върху банките, целящи да привлекат избирателите от средната класа – Мелони и нейните съюзници сега обмислят по-щедри мерки, включително по-големи данъчни облекчения.

Необходимостта от повече пари в джобовете на хората е очевидна: брутният вътрешен продукт на глава от населението на Италия е бил по-нисък през 2024 г. , отколкото през 2008 г., показват данни на Световната банка.

Икономическата несигурност е мястото, където се появява промяната на политическия правилник. След пораженията в регионалните надпревари през 2025 г., Мелони и нейните съюзници генерираха редица планове за увеличаване на шансовете за оставане на власт. Най-голямата потенциална пречка е горната камара на парламента, където настоящият закон би лишил коалицията от пълно мнозинство, ако резултатите от анкетите останат такива, каквито са, и опозицията успее да изгради единен фронт.

Като първа стъпка съюзниците обмислят ускорено провеждане на референдум, насрочен за пролетта и фокусиран върху доста ограничени, но важни промени в съдебната система, за да го проведат възможно най-скоро, така че да усвоят настоящия консенсус. Целта е да се даде тласък на правителството в година на предизборни борби, въпреи че президентът Серджо Матарела ги посъветва да не го правят.

От службите на Мелони и Матарела отказаха коментар по темата.

„Последващите решения на Мелони ще зависят от този първи резултат“, посочва Кристина Фасоне, професор по право.

Матео Ренци, бивш министър-председател, загуби премиерския си пост, след като се застъпи за конституционен референдум, който загуби. „С референдумите всичко може да се случи“, добавя Фасоне.

Промяната в начина, по който се избира и функционира кабинетът на министър-председателя, също беше обсъждана от Мелони и мнозинството. В момента президентът назначава потенциален кандидат, който да води преговорите за сформиране на кабинет след парламентарни избори. Въпреки че законопроектът беше внесен през 2024 г., той все още не е напреднал на фона на ожесточените критики от опозицията, която твърди, че той би разрушил механизма за контрол и баланс, залегнал в постфашистката конституция на страната.