Лейн от ЕЦБ очаква еврото да играе по-голяма роля в портфейлите на инвеститорите

Главният икономист на Европейската централна банка (ЕЦБ) Филип Лейн очаква еврото да играе по-голяма роля в портфейлите на инвеститорите, тъй като икономическата политика на американския президент Доналд Тръмп ги кара да преосмислят своите доларови позиции.

„По-вътрешно ориентираната американска икономика предполага, че зелената валута ще предлага по-малко хеджиране срещу глобалния риск“, посочи той по време на реч, цитиран от Bloomberg. Това би трябвало да доведе до по-голяма „местна ориентация“ за европейските инвеститори, а участниците на глобалния пазар биха могли да изберат еврото като „следващата най-добра“ международна валута, каза финансистът.

„Макар че доларът ще остане най-голямата международна валута, има възможност за преход към по-малко еднополюсна международна парична система“, добави още Лейн в Колдинг, Дания.

ЕЦБ се опитва да подобри международната позиция на еврото на фона на преминаването на Тръмп към протекционизъм и опитите му да подкопае независимостта на Федералния резерв. Гуверньорът на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало също заяви тази седмица, че такива действия са подкопали доверието в зелената валута и вероятно ще подхранват тенденцията към по-голяма диверсификация.

Постигането на тази цел може да означава по-ниски разходи по заемите, както и защита от валутни колебания и санкции, заяви по-рано председателят на ЕЦБ Кристин Лагард, призовавайки правителствата да направят еврото по-привлекателно.

Макар единната валута да е очевидна алтернатива на долара, неговата структура има няколко недостатъка. Капиталовите пазари са фрагментирани в 21-те държави, които използват общата валута, и няма голям резерв от нискорискови активи в евро, от които инвеститорите да могат да се възползват.

„Има няколко допълващи се начини за разширяване на запаса от общи евро дългове, което би помогнало за задоволяване на търсенето на безопасни активи, деноминирани в евро“, каза Филип Лейн. Той добави, че сигурността на такива ценни книжа „зависи от стабилния и ясен ангажимент на всички държави членки да поддържат устойчиви траектории на националния дълг“.