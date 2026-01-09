Доналд Тръмп съобщи данните за заетостта в САЩ 12 часа преди официалния доклад

Американският президент Доналд Тръмп е публикувал в социалната си мрежа Truth Social данните за заетостта 12 часа преди официалното представяне на доклада от Министерството на труда, съобщи Bloomberg. Тази информация е чувствителна и обикновено е много внимателно пазена, защото може да повлияе върху търговията на фондовите пазари.

Именно доклада за заетостта в момента е един от водещите фактори на търговията както в САЩ, така и в Европа. Инвеститорите залагат, че по-малкият от очакваното брой нови работни места в САЩ ще доведе до намаляване на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ на следващото му заседание.

От Белия дом са потвърдили информацията, обяснявайки, че тя е публикувана "неволно". Администрацията сега анализира протоколите за публикуване на икономическа информация. От Министерството на труда не коментират казуса пред Bloomberg.

Източник: Bloomberg

Агенцията отбелязва, че президентът и неговият екип обикновено са информирани за доклада за заетостта ден по-рано, но нямат право да ги коментират. Анализатори, включително и от Bloomberg, се опитват да направят оценка на пазара на труда и в четвъртък агенцията съобщи, че очаква ръстът на заетостта в частния сектор от януари до ноември да е 687 хил. работни места.

Докладът на Министерството на труда обаче показва, че те са били 654 хил., тоест колкото е посочил Тръмп в своята публикация в социалната мрежа. В нея няма информация за заетостта, но въпреки това публикацията на точния брой работни места дава насоки на инвеститорите, че наемането на нови служители е по-слабо от прогнозите.

Според анализатори това изтичане на информация може да засили опасенията, че данните се политизират и това да създаде несигурност на пазара.