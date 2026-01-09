Европейските борси затварят с ръст, инвеститорите оцениха данни за заетостта в САЩ

Водещите индекси на европейските фондови пазари затварят с ръстове последната сесия за седмицата, като инвеститорите оценяват даните за намаления брой на новите работни места в САЩ, пише CNBC. Според анализите това може да доведе до ново намаление на основния лихвен процент от Федералния резерв на следващото заседание.

Паневропейският Stoxx 600 се повиши с 0,97% до 609,67 пункта. Подкрепа за индекса оказаха основно акциите в сектора на отбраната, след като американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще поиска увеличение на бюджета за отбрана с 500 млрд. долара до 1,5 трилиона долара през 2027 година.

Сред големите печеливши днес е Glencore, чиито книжа поскъпнаха с почти 10%, след като стана ясно, че се водят преговори за обединение с Rio Tinto. Сделка между тях ще създаде най-голямата минна компания в света.

Това доведе до ръст от 0,8% за водещия индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, чиято стойност достигна до 10 124,6 пункта. В Германия DAX се повиши с 0,53% до 25 261,64 пункта. Френският САС40 затвори при 8362,09 пункта, което е увеличение от 1,44 на сто.

Цената на петрола се повиши с около 2,5% на фона на протестите в Иран, които съживиха опасенията за намаляване на доставките от Близкия изток. Пазарите още са притеснени и за петрола от Венецуела и водещите сортове са напът да затворят седмицата с ръст от близо 2 на сто. Американският лек суров петрол (WTI) достига до цена от малко над 59 долара за барел. Европейският сорт "Брент" се търгува за 63,50 долара за барел към края на европейската сесия.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1631 долара. Стойността на британския паунд достига 1,34 долара за брой.

Цената на златото се повишава на фона на увеличеното геополитическо напрежение. Търговията се извършва при 4495 долара за тройунция.