Ще падне ли цената на петрола до 30-40 долара за барел

Излишъкът на петролните пазари през тази година се оценява между 3 и 4 млн. барела дневно, което се равнява на 3-4% от световното потребление и само извънредни прекъсвания на доставките от големи производители като Саудитска Арабия и Русия може да спрат спада на цената на петрола. Този коментар направи Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в „Елана Трейдинг“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Дори събитията в Иран, които се очертават като нова гореща точка не само във вътрешен, а и в международен план, не са фактор, който може да промени съществено този баланс“, смята анализаторът.

Цачев предположи, че Доналд Тръмп вероятно ще успее да изпълни само едно от обещанията, които даде преди една година – цената на петрола да върви надолу или да остане ниска. „При такива дисбаланси е трудно да се каже дали спадът на цената ще спре на 50 долара за барел или ще достигне още по-ниски стойности, каза той и прогнозира, че "при такъв излишък на пазара частният петролен сектор в САЩ помпа повече на ниска цена, за да плаща задълженията си към своите кредитори“.

Цачев предположи, че цената на петрола дори може да продължи да спада, но заяви, че 30-40 долара за барел ще е нереално ниска, на база инфлацията през последните десетилетия и спрямо предишните дъна. „Федералният резерв, а според мен и много други централни банки, включително Европейската централна банка (ЕЦБ), ще вървят към намаляване на лихвите тази година и към стимули, за да стабилизират икономиката. И в момента тези стимули се отразяват много по-силно на други сегменти, отколкото на големите технологични компании“, подчерта пазарният анализатор.

Според него увеличаването на държавните разходи и нарастването на дълговете стимулира създаването на пари и пренасочването им към финансовата сфера. Цачев предположи, че тази година може да видим ръст на цените на суровините, тъй като минните компании не са инвестирали в нови находища от десетилетия.

„Дори цената на петрола да остане ниска, ако цените на всички останали суровини тръгнат нагоре, това е инфлационен фактор. Ако тези негативни развития започнат да се комбинират, тогава можем да говорим за опасност от дълбока корекция“, смята анализаторът, но заяви че това скоро няма да се случи. По думите му на дневен ред са действията на държавите, които искат да стимулират пазарите и икономиката, като наливат повече пари и създават положителните фактори, които движеха растежа и през 2021 г.

„Насочваме се към към предишните периоди на изсипване на пари в икономиката. Тръмп иска да спечели междинните избори през ноември тази година, като създаде илюзията, че положението е под контрол и посоката на движение е добра. А тя не е, тъй като когато харчиш повече пари, които не събираш, създаваш икономически растеж, но той не може да продължава вечно“, категоричен е Цачев.

