Н. Стойков: Под 50 долара за барел може да падне цената на петрола при по-дълбоко дъно

Много под 50 долара за барел може да падне цената на петрола при по-дълбоко дъно, но едва ли ще спадне под този праг, освен ако не се стигне до паника на пазара. Този коментар направи Николай Стойков, управляващ партньор на Alaric Securities, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Причината цената на петрола да намалява въпреки новините, които би трябвало да са положителни за него, е, че първите месеци на годината до април традиционно са много слаб сезон за търсенето. Когато времето се подобри и хората започнат да пътуват, вероятността цените на петрола да намалеят много ще отслабне“, обясни той.

Пазарният анализатор посочи, че в момента цената на петрола сорт Брент е около 59 долара за барел, а на американския суров петрол WTI – около 56 долара за барел. Според него за първи път от три-четири години фючърсите върху двата сорта петрол изглеждат нормално, те се търгуват на относително непроменени нива и това показва, че пазарите оценяват коректно бъдещото търсене.

„В предишните години това не беше така. Краткосрочните фючърси и контракти бяха на много по-високи нива от дългосрочните, сега имаме изравняване“, отбеляза Стойков.

Според него събитията във Венецуела няма да се отразят на пазара тази година, тъй като не е ясно кога страната ще може да изпълни петролната сделка, за която говори Доналд Тръмп, предвид и проблемите на Каракас с износа.

„Дори САЩ да получат количествата петрол, за които президентът говори, Венецуела произвежда само 1% от световния добив, това не е голямо количество, което изведнъж ще бъде изпратено на петролните пазари. То ще бъде коректно отразено в пазарните цени“, обясни Стойков.

Що се отнася до фондовите пазари той напомни, че януари обичайно е силен месец, като подчерта, че към момента съществува голяма активност и спекулация във всички активи. Той добави, че е по-песимистичен от всякога за представянето на пазара през следващите месеци.

„Виждаме мания при металите и технологичните компании. Но инвеститорите са забравили, че пазарът е волатилен. Отдавна не сме имали дълбока и дългосрочна корекция и ми се струва, че такава се задава на хоризонта“, прогнозира той-

За пример Стойков даде цената на медта, алуминия и стоманата, които в момента са на много добри нива, докато екзалтацията при ценните метали не е оправдана от търсенето, а е просто насочване на капитал към този сектор. Той смята, че тази година ще бъде отрезвяваща за инвеститорите в ценни метали и очаква през 2027 г. цените на някои от тях да претърпят корекция.

„Има неразбиране по отношение на златото. То не е толкова рядък метал, но е трудно достъпен. Производството на злато се увеличава с 1% всяка година“, коментира анализаторът. Според него хората купуват злато, тъй като цената му се покачва, но не си задават важните въпроси – дали се е променила дългосрочната доходност от него, каква е волатилността му, може ли да загубят след няколко години.

„Инвестицията в злато би била добра при определено равнище на цените, но в момента те са далеч от това ниво и според мен много хора ще бъдат разочаровани в следващите няколко години“, изтъкна Стойков.

