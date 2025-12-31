S&P 500 изпраща 2025 г. с 16% годишен ръст

Водещите индекси на американската фондова борса изпращат сесията на червено, но запазват силните повишения за годината, съобщава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 се понижи с 0,74% в сряда до 6845,5 пункта, докато технологичният Nasdaq Composite отписа 0,76% до 23 241,991 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average намаля с 303 пункта, или 0,63%, до 48 063,29 пункта.

За водещите показатели това е четвърта поредна губеща сесия, въпреки че за годината S&P 500 си осигури ръст от 16,39% - трето поредно годишно двуцифрено процентно увеличение. За Nasdaq Composite покачването е от 20.36%, докато за Dow е в размер на 12.97%.

Това е значително възстановяване спрямо разпродажбите от април, след като американският президент Доналд Тръмп обяви своите мита. S&P 500 бе на ръба да приключи на меча територия в даден момент по това време, като беше около 19% надолу спрямо февруарския си пик и стигна до под 5000 пункта за първи път от април 2024 г.

Въпреки всичко последните понижения са до известна степен притеснителни, като се има предвид, че петте сесии преди края на годината и първите две от новата обикновено са период на ръстове и често се наричат „ралито на Дядо Коледа“

Прибирането на печалби от последните дни може да предвещава и известна предстояща волатилност. Стратези, анкетирани от CNBC, очакват S&P 500 да запише нов двуцифрен ръст и догодина, но мнозина се притесняват, че акциите може да прекарат по-голяма част от годината в ограничен диапазон на фона на корпоративни резултати.

Изкуственият интелект беше движещата сила за пазарите през последните три години. През 2023 г. S&P 500 напредна с 24% след силния дебют на ChatGPT. През 2024 широкият измерител напредна с нови 23%.

Но наративът около АІ се пропука в известна степен тази година, като ралито започна да се разширява и към други сектори. Дори представянето на самите компании от Великолепната седморка започна да се разминава. Alphabet беше големият печеливш с поскъпване на книжата от около 65% от началото на годината благодарение на надеждите около OpenAI. Amazon остана накрая с повишение от над 5%. В сесията в сряда двете компании поевтиняха със съответно 0,3% и 0,7%.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации се повиши в сряда до съответно 4,163% и 4,841%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, остана почти без промяна на ниво от 98,262 пункта.

На стоковите пазари цената на петрола се понижи. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняха с 0,68% до 60,91 долара за барел, докато тези върху сорта WTІ – с 0,93% до 57,41 долара за барел.

Златото поевтиня с 1,4% до 4325,2 долара за тройунция, но се готви да изпрати годината с ценови ръст от около 64%.

Среброто отново е на червено с поевтиняване от близо 10% до 70,375 долара за тройунция, като неговото поскъпване за годината е от цели 140%.

Биткойнът остава на територията на поевтиняването с 0,4% за денонощието до 87 594,79 долара минути след 23 ч. българско време. При него спадът в стойността за годината се очертава около 6%.