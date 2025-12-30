Крум Атанасов: 2025 г. създаде перфектната буря за рекорди в цената на благородните метали

След десетилетия на относително спокойствие пазарът на благородни метали изпраща историческа година, белязана от ръст в цената на златото от над 70%, докато среброто поскъпна с над 150%. Имаше перфектна буря от фактори, които подкрепяха цените, коментира Крум Атанасов, основател и управител на igold, в предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria.

Ръстът в цената на златото през изминалата година е най-високият от 80-те години на миналия век насам. Според Атанасов това се дължи на съвкупност от фактори, които едновременно са работили в полза на активите убежища. Основните двигатели включват геополитическото напрежение в Украйна и Близкия изток, бюджетните дефицити в световен мащаб и икономическата несигурност в Европа, особено в страни като Франция.

„Абсолютно всички фактори бяха в полза на златото и няма много неща, които да говорят, че златото би претърпяло някаква корекция (...) Инфлацията е само един от факторите. Растящите бюджетни дефицити по света са друг важен елемент, защото златото традиционно се представя много добре при дефицити, а не при излишъци. Съвкупност от страшно много фактори, които единствено говорят за несигурност и нестабилност, естествено води до ръстове при цената на златото“, коментира той.

Анализаторът допълни, че търсенето на злато е подхранено и от митата на Доналд Тръмп, които засилват очакванията за трайно висока инфлация.

Една от най-големите тревоги на пазарните участници за 2026 г. е свързана с бъдещето на Федералния резерв. С изтичането на мандата на Джером Пауъл през пролетта очакванията са Тръмп да назначи на негово място „абсолютен лоялист“. „Моите очаквания са да бъде назначен някой, който да бъде пионка на Тръмп. Това означава агресивно сваляне на лихвите от май нататък, което ще донесе повече инфлация и несигурност“, коментира гостът.

Според Атанасов евентуалното отнемане на суверенитета на Фед би довело до отлив от американските акции и пренасочване на капитали към златото. Инвеститорите разчитат на независимия Фед за подкрепа в трудни моменти, а всяка намеса в тази посока би била „изключително вредна за пазарите“, според госта.

Докато златото се движи от несигурността, „малкият му брат“ – среброто, отчита ръст от над 150%, воден от индустриалния бум. Изкуственият интелект, електромобилите и фотоволтаиците са създали „невероятно търсене“, което трудно се задоволява, стана ясно още в хода на разговора. Централните банки обаче продължават да избягват среброто поради неговата нестабилност, тъй като то „не може да върши работа на хедж против финансови сътресения“ така, както златото.

В България пазарът е изправен пред допълнителен натиск. Интересът към златото е "колосален" и още не е приключил, каза Атанасов.

Той прогнозира, че натовареността на търговците ще се запази и през 2026 г., тъй като „проблемите в света не спадат, а се увеличават“ и несигурността ще продължи да направлява решенията на инвеститорите.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.