Златна година за златото, черна година за петрола

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

2025 година донесе много изненади на пазарите, но най-голямата от тях беше главозамайващият подем при златото, което поскъпна с далеч по-рязък темп в сравнение с очакванията на анализаторите. В същото време пазарът на петрол се сблъска с редица проблеми, които оказаха сериозен натиск върху цените и продължават да будят тревоги за следващите месеци.

Ето как се представиха двете водещи суровини през изминалите месеци.

Златото и неговата „златна“ година

Златото е традиционно убежище във времена на икономическа несигурност или инфлация и това ясно се вижда сега на фона на геополитическото напрежение и митата на американския президент Доналд Тръмп. Тази година благородният метал поскъпна с над 60% в доларово изражение, което е най-доброто му представяне от 46 години насам. Коригирано спрямо инфлацията, златото никога не е било по-скъпо. Цената му беше подкрепена от геополитическото напрежение, икономическата несигурност и търсенето на сигурно убежище от централните банки и инвеститорите.

На 14 март цената на златото надхвърли 3000 долара за тройунция за първи път в историята на пазарите. Това обаче сякаш не беше достатъчно. Само няколко месеца по-късно, на 7 октомври, беше премината и психологическата граница от 4000 долара за тройунция. Динамиката и скорострелното отбелязване на нови и нови рекорди бяха просто зашеметяващи.

Покупките от централните банки бяха ключов двигател на бурния растеж в цените на златото, които достигнаха рекордни върхове от над 4380 долара за тройунция през октомври, преди да се отдръпнат леко през последните седмици. Скорошен доклад показа, че централните банки са ускорили покупките на злато през третото тримесечие, като няколко завръщащи се купувачи са се осмелили да заложат на рекордно високите цени, за да се предпазят от уязвимия щатски долар. 220-те тона, закупени в периода юли-септември, отбелязват увеличение от 28% спрямо предходното тримесечие и обръщат тенденцията на забавяне в началото на годината, според доклад на Световния съвет по златото (WGC).

Българска народна банка (БНБ) също е била активен купувач през тримесечието, закупувайки 2 тона злато. В началото на октомври централната банка съобщи, че е закупила 66 хил. тройунции злато заради приемането на еврото от 1 януари 2026 г., без да уточнява периода, през който това се е случило. Количеството обаче се равнява именно на около 2 тона от благородния метал.

Макар че от институцията не уточниха и точната пазарна цена, според изчисления на Investor.bg при средна цена от 4000 долара за тройунция, около която се движеше пазарът в този момент, това означава, че е закупено злато на обща стойност 264 млн. долара.

Централните банки са добавили 634 тона злато към резервите си през годината до края на септември – под нивото за същия период през последните три години, но значително над средната стойност преди 2022 г., преди руската инвазия в Украйна. WGC прогнозира покупки за цялата 2025 г. в диапазона от 750 до 900 тона.

„Засилените геополитически напрежения, упоритият инфлационен натиск и несигурността около глобалната търговска политика подхранват апетита за активи, които са сигурно убежище“, смята старшият пазарен анализатор на WGC Луиз Стрийт.

WGC посочва, че скокът в цените е „вероятно ограничаващ фактор“ за покупките през първата половина на годината, докато повишаването на търсенето през третото тримесечие „е доказателство, че централните банки продължават да добавят злато стратегически“. Институцията също така изчислява, че 66% от търсенето през последното тримесечие остава неотчетено.

Интересът на инвеститорите към златото е нараснал с 13% на тримесечна база, тъй като скокът в цените е подхранил страха от пропускане на по-нататъшни печалби, заявяват от WGC. В същото време статутът на златото като убежище и инструмент за хеджиране е привлякъл все по-голям интерес.

Третото тримесечие е рекордно за борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато, добавя докладът, като глобалните притоци достигат 26 млрд. долара.

Очакванията за по-нататъшно облекчаване на паричната политика от страна на Федералния резерв и опасенията за състоянието на американската икономика също са подтикнали участниците да се насочат към златото през тримесечието, посочва WGC.

