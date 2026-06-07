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Китай слага електромобилите си "на диета", бумът на батериите увеличава обема им

Някои електромобили стават твърде големи за паркингите, проектирани по въведени преди десет години стандарти

20:49 | 07.06.26 г. 1
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Китай се стреми към по-компактни електромобили, след като през последните години по-големите батерии и нарастващото търсене на пространство и екстри допринесоха за значително увеличаване на размерите и теглото на леките автомобили, съобщи държавната China Central Television, цитирана от Bloomberg.

Средната кола в страната е била с тегло от 1704 кг през 2024 г., като е тежала с около една трета повече, отколкото през 2012 г., показа докладът. Семейството на електромобилите също се разшири през годините, като много популярни спортни коли и многофункционални автомобили вече достигат или надвишават ширина от два метра.

Тенденцията привлича вниманието, тъй като по-големите автомобили подлагат на натиск съществуващата инфраструктура. Някои електромобили стават твърде големи за паркингите, проектирани по въведени преди десет години стандарти, съобщава CCTV. Един автомобил, измерен от телевизионния оператор, е бил с дължина от близо 2,3 м спрямо сегашната стандартна ширина на паркоместата от 2,4 м.

По-големият пробег е един от факторите зад този ръст. Някои производители продават автомобили, които могат да изминат до 1000 км с едно зареждане, за което може да са необходими акулуматорни батерии с тегло до 800 кг, според експерти, цитирани в доклада.

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Автомобилните производители са добавили и повече удобства и функции, свързани с начина на живот, за да се откроят на оживения пазар на електромобили в Китай. Някои модели се предлагат като мобилни жилищни пространства, където потребителите могат да работят, да гледат видеоклипове, да пият кафе и да почиват, като някои дори разполагат с тоалетни в автомобила, се посочва в доклада.

Пекин вече започна да реагира. Задължителен национален стандарт влезе в сила от 1 януари и забранява производството, продажбите или регистрациите на нови модели електромобили, които не отговарят на изискванията за потребление на енергия в стремеж за ограничаване на нарастващия размер и тегло на електрическите коли.

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Последна актуализация: 20:49 | 07.06.26 г.
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Коментари

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1
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гъбко
преди 1 час
ай са 1000км пробег с едно зареждане ... :))) ... какви са тези приказки ?! според форумната легенда такова чудо няма !! Солун-Петрич-Балчик на един дъх ?! поне в този век не можеше да се случи !! а пък то ... взе че стана . интересно , колко бензиностанции на месец се затварят в Поднебесната , като в някои от големите им градове , почти не можеш да видиш ДВГ в централната им част ...
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