Китайският износ на електромобили достигна исторически връх през март

Износът на Китай на електромобили и хибриди е нараснал над два пъти през март до рекордно ниво, тъй като сътресенията на световните енергийни пазари поради войната в Иран са възобновили интереса към електромобилите, предава Bloomberg.

Доставките в чужбина са се увеличили със 140% спрямо година по-рано до 349 хил. броя, сочат данни на Китайската асоциация на пътническите автомобили, публикувани в четвъртък. BYD, най-големият производител на електромобили в света, е съставлявал около една трета от общия обем, а Geely Automobile Holdings и Chery Automobile допълват топ три на износителите за месеца, уточнява асоциацията.

Листнатите в Хонконг акции на BYD поскъпнаха с 3,1% в петък, а тези на Geely и Chery също постигнаха ръст, тъй като несигурността около примирието продължава да предизвиква сътресения на енергийния пазар.

Нарастващите цени на горивата поради войната в Иран карат купувачите да подкрепят електромобили и хибриди, като шоурумите в Азия бяха оживени миналия месец поради желанието на потребителите да се предпазят от нестабилните цени на бензиностанциите. Макар че не е ясно каква подкрепа ще получи секторът от енергийните сътресения, данни от Великобритания, публикувани по-рано този месец, показаха, че продажбите на електромобили са нараснали до рекорд през март.

„Китайските автомобилни производители могат бързо да увеличат глобалния си обхват по време на кризата в Ормузкия проток“, коментира генералният секретар на асоциацията Цуей Дуншу на брифинг. Подобен преход към ефективни откъм гориво автообили, произвеждани от японски автомобилни концерни, се наблюдаваше и по време на петролната криза през 70-те години на миналия век, допълни той.

Въпреки че износът процъфтява, китайската автомобилна индустрия продължава да изпитва затруднения със забавянето в търсенето у дома. Доставките от завода на Tesla в Шанхай са нараснали с около 9% на годишна база, въпреки че продажбите в Китай са намалели с 24 на сто. Местните продажби на BYD са спаднали с над 40%.

Общите продажби на електромобили и хибриди в Китай са се свили с 14% до 848 хил. миналия месец, което е трети пореден спад. Намаляването през първото тримесечие беше първото за периода от 2020 г. насам.

Данните за март са първата картина на търсенето в Китай без изкривяването от Лунната нова година, като продължаващият спад показва трайно въздействие на ограниченията върху субсидиите за подмяна на стари автомобили. Промяната в политиката се отрази особено тежко на продажбите на по-евтините компактни седани и хечбеци, като доставките в тази категория са спаднали с 25%, съобщи Цуей.

„Търсенето беше засегнато от по-високите цени и намалелите разходи на потребителите, което доведе до общ спад. Но новите енергийни автомобили все пак се представят по-добре на местния пазар от колите с двигатели с вътрешно горене“, добави той.