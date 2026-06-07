Banco BPM предложи на Monte Paschi сделка за сливането им в банка за 50 млрд. долара

Banco BPM предложи на Banca Monte dei Paschi di Siena сливане „между равни“, което би създало втората по големина банкова група в Италия с пазарна стойност над 50 млрд. долара, предава Bloomberg.

Кредиторът заяви, че съветът на директорите му е одобрил единодушно изпращането на писмо до Monte Paschi, в което се изразява интерес за започване на преговори за комбинация, се посочва в изявление на Banco BPM в неделя.

Базираната в Милано банка не разкри финансовите условия на предложението за сливане. Представител на Monte Paschi заяви, че банката няма да коментира преди съветът на директорите да проведе среща, за да направи преглед на предложението.

То е поредният обрат в двегодишната вълна от консолидации, която промени банковата индустрия в Италия, докато кредиторите се стремят към по-голям мащаб, за да повишат рентабилността си. Секторът беше в центъра на интензивни сделки, като Monte Paschi купи по-големия си конкурент Mediobanca, Banco BPM придоби компанията за управление на активи Anima Holding, а UniCredit направи неуспешен опит да придобие Banco BPM, докато се стреми и към германската банка Commerzbank.

Banco BPM вече е акционер в Monte Paschi с дял от около 3,7%. Кредиторът гласува за преназначаването на главния изпълнителен директор Луиджи Ловалио на заседание на акционерите в Monte Paschi по-рано тази година. Ходът се смята от инвеститорите за знак за подкрепа за управлението и стратегията на базираната в Сиена банка.

Гласуването засили и спекулациите за по-близки връзки между двете банки, докато натискът за консолидация в сектора се засилва.

Предложената сделка ще генерира синергии преди данъци от над 1,1 млрд. евро, включително спестявания на разходи в размер на 650 млн. евро и синергии в приходите от над 450 млн. евро, съобщи Banco BPM. Тя допълни, че рискът при изпълнението ще бъде ограничен предвид допълващото се географско присъствие и бизнес операции на двете банки.

Banco BPM съобщи също, че сделката ще се впише в продължаващото интегриране от Monte Paschi на Mediobanca, което ще позволи координираното развитие на продуктовите фабрики на комбинираната група. Сделката ще разшири и стратегическите варианти, свързани с дела на Monte Paschi в Assicurazioni Generali, съобщи компанията.

Съгласно предложението управлението на комбинираното дружество ще се основава на принципите на баланса и представянето между двете институции, съобщи Banco BPM.