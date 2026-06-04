Британският автомобилен пазар записва най-силния май от 2019 г.

Продажбите на нови автомобили във Великобритания са се увеличават със 7,1% през май, като това е най-силният ръст за месеца от 2019 г. насам, съобщава Ройтерс.

Добрият резултат се дължи на устойчивото търсене на дребно, особено на електрически превозни средства, показват индустриални данни.

Електромобилите набират популярност в Европа, тъй като нарастващите цени на горивата, до голяма степен обусловени от глобалните сътресения на петролните пазари заради войната в Близкия изток, насочват клиентите към по-зелени алтернативи.

Общият брой на регистрациите на нови автомобили във Великобритания расте до 160 662 превозни средства за миналия месец, посочва Обществото на производителите и търговците на автомобили (SMMT).

Броят на електрическите превозни средства се е увеличил с 34,2%, като това задвижване отчита най-голям ръст сред всички категории автомобили.

„Виждаме нарастващ интерес, свързан с макроикономическите шокове по-рано през годината, който сега се материализира в реално потребителско търсене“, коментира Мелани Лейн, главен изпълнителен директор на доставчика на зарядни устройства за електрически превозни средства Pod.

Делът на електрическите превозни средства вече е около 24% от общите продажби в страната от началото на годината, което е под целта от 33%, което подчертава по-широките предизвикателства на фона на стремежа на Обединеното кралство за по-бързо приемане на превозни средства без емисии.

„Преходът към електрически превозни средства напредва, но потребителското възприятие все още изостава дори от днешните цели, камо ли от амбицията, заложена в последния въглероден бюджет“, посочва главният изпълнителен директор на SMMT Майк Хоус, визирайки дългосрочните цели на Великобритания за декарбонизация.

Общият брой регистрации от индивидуални купувачи е скочил със 17,2% през май, подпомогнат от по-широкия избор от модели, конкурентните оферти от търговците на дребно и подкрепата на правителството.

По-рано тази седмица Великобритания си постави цел да намали емисиите на въглероден диоксид с около 87% в периода 2038-2042 г.

Отделни данни на New Automotive показаха, че продажбите на нови автомобили във Великобритания са се увеличили с около 6% на годишна база, движени от търсенето на електрифицирани коли.

SMMT и New Automotive използват различни източници на данни и методи за изчисление, което обяснява разликите в цифрите.