ОПЕК+ прие още едно символично повишение на квотата за юли

Големите страни членки на ОПЕК+ се договориха за ново скромно символично увеличение на производствените им квоти за петрол за юли, въпреки че блокирането на износа от Персийския залив не позволява на повечето от тях да го приложат, предава Bloomberg.

Седем страни начело със Саудитска Арабия и Русия ще увиличат колективната си цел със 188 хил. барела дневно следващия месец, като продължават процеса, макар и само на хартия, за рестартиране на производството, което беше спряно преди няколко години, съобщи Организацията на страните износителки на петрол в изявление в неделя след видеоконференция.

Тъй като Ормузкият проток до голяма степен е затворен заради войната в Иран и производителите от Близкия изток бяха принудени да намалят добива си, решението на ОПЕК+ остава теоретично засега. То може да върне значението си, когато водният път бъде отворен отново, като купувачите се борят за барели, за да запълнят намалелите запаси от петрол в света.

„На този етап на практика говорим за хипотетични бъдещи сценарии, тъй като повечето барели са блокирани“, коментира Хелима Крофт, ръководител на стратегията за суровинните пазари в RBC Capital Markets.

Макар че руските доставки не са пряко засегнати от войната, производството на суров петрол на страната също е изправено пред предизвикателства и намаля до 10-месечно дъно през май, докато Украйна засили ударите срещу нейна петролна инфраструктура.

Въпреки че нарасналото предлагане от САЩ и намалялото търсене от Китай не позволяват до момента цените на суровия петрол да излязат от контрол, горива като бензина, дизела и самолетното гориво все пак поскъпнаха по време на конфликта.

Това подлага на натиск потребителите по целия свят и засилва риска от забавяне на икономиката. Но пазарите не достигнаха големите ръстове, за които имаше опасения, тъй като Китай сви вноса, големи потребители използваха запасите си за извънредни ситуации, а президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно сигнализира за предстоящо мирно споразумение.

Следващото заседание на огранизацията ще се проведе на 5 юли. Видеоконферентният разговор е една от четирите онлайн срещи предвидени за неделя.

Те включват първото административно събиране на министрите на основните страни от ОПЕК след изненадващото излизане миналия месец на дългогодишния член Обединените арабски емирства. Водят се разговори и между по-широкия алианс ОПЕК+, а консултативният му орган Съвместен министерски комитет за наблюдение също проовежда заседание.

ОАЕ обяви излизането си от организацията от 1 май, като прекрати 60-годишното си членство. Абу Даби отдавна е недоволен, че квотите на ОПЕК не му позволяват да прави нови инвестиции в петролен капацитет.

През по-голямата част от миналата година ключови страни от ОПЕК+ възстановяваха производството си, спряно преди няколко години, когато алиансът се опитваше да предотврати излишък и да подкрепи цените. Те продължиха процеса от началото на войната, въпреки че конфликтът не позволява на много от тях да повишат добива.

С увеличаването на квотите за юли групата ще е възстановила номинално почти 90% от двата слоя производство, спрени през 2023 г. Миналия месец делегати заявиха, че групата има план да завърши процеса с увеличения от юли до септеври. Тези доставки възлизаха на 3,85 млн. барела дневно, въпреки че обемът беше леко намален след излизането на ОАЕ.

Третият слой, който се равняваше на 2 млн. барела дневно, когато беше спрян през 2022 г., трябва да остане спрян до края на годината. Делегати заявиха миналата седмица, че той бързо може да бъде възстановен, но дори тогава по-голямата част от петрола няма да се материализира. Обещаното увеличение на предлагането през миналата година не отговори в значителна степен на обявените количества, тъй като комбинацията от недостатъчни инвестиции, остаряващи петролни находища и санкции подкопаха производствения капацитет на много страни членки на ОПЕК+.