Годишната печалба на BYD спада с повече от очакваното заради проблемите в Китай

BYD Co., най-големият производител на електрически автомобили в света, отчете по-голям от очаквания спад на печалбата, като обяви за първи път и понижение в броя на служителите си, тъй като е засегнат от слабите продажби на вътрешния пазар, съобщава Ройтерс.

Нетната печалба на BYD е спаднала с 19% до 32,6 млрд. юана (4,72 млрд. долара). Това е първият годишен спад на печалбата на компанията от четири години и изостава от оценките на анализатори, които очакваха понижение от 12,1%.

Анализатори казват, че BYD може да се сблъска с по-трудни условия относно печалбата през 2026 г., тъй като силната конкуренция и по-слабото вътрешно търсене вероятно ще продължат да оказват натиск върху рентабилността, дори когато растежът в чужбина продължава.

Автомобилният производител преди разчиташе на растежа чрез популярността на достъпните си серии Dynasty и Ocean, но губи позиции заради конкуренти като Leapmotor и Geely.

През 2025 г. компанията се превърна в най-големия производител на автомобили в Китай, но падна до четвърто място през периода януари-февруари, като общите ѝ продажби отчетоха най-големия си спад от пандемията насам.

Приходите растат с 3,5%, най-бавният темп от шест години насам. BYD намали работната си сила с 10,2% до 869 622 души.

За октомври-декември печалбата на компанията се е сринала с 38,2% до 9,3 млрд. юана, което е третото поредно тримесечие на спад.

Брутният марж на печалбата от автомобили и свързани с тях продукти, който е допринесъл с 80,7% за оперативната печалба, е спаднал до 20,5% миналата година, което е с 1,8 процентни пункта по-малко спрямо предходната година.

Спадът в печалбата, след години на бърз растеж, поражда съмнения относно прогнозируемостта на финансовите показатели на BYD, подчертавайки по-предпазливия поглед върху сектора на електрическите превозни средства на най-големия автомобилен пазар в света.

Въпреки че подкрепата от страна на държавата остава силна, маржовете се свиват, тъй като възвръщаемостта все повече зависи от мащаба, контрола на разходите и глобалната експанзия.

BYD произвежда само изцяло електрически и плъгин хибридни превозни средства, така че е пострадала най-много от изтичането на данъчните облекчения на Пекин върху покупките на екологични превозни средства.

Автомобилите, продавани на цена под 150 000 юана (21 699 долара), представляват над 61% от продажбите на BYD на вътрешния пазар през ноември, показва анализ на Ройтерс.

За да съживи продажбите, BYD представи 11 модела с батерия, която се зарежда по-бързо по-бързо, и обеща да разшири мрежата си от зарядни станции.

BYD заяви, че ще разшири продажбите си в чужбина. Приходите от автомобили и свързани с тях продукти растат с 5% миналата година, благодарение на силния ръст на продажбите на отвъдграничните пазари.