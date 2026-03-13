Ще се увеличи ли интересът на българския потребител към китайските коли с идването на BYD у нас

На 26 март официално в България ще влезе марката BYD – най-големия играч от китайската автомобилна индустрия, която миналата година изпревари Tesla по продажби на електрифицирани автомобили. Това съобщи автомобилният експерт Юлиян Чебишев, представител на Voyah в България, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

BYD не навлиза директно на българския пазар чрез собствен вносител, а ще работи чрез дилърска мрежа и чрез представителството си в Румъния.

Автомобилният експерт предположи, че успехът на марката не е гарантиран, въпреки че тя успя да затвори целия производствен цикъл в собствените си предприятия при малка зависимост от външни доставчици и с производство на батерии. Според него успехът на китайския пазар на BYD няма да се прехвърли автоматично на експортните пазари и особено в Европа.

Експертът припомни още, че експанзията на китайските електромобили започна в Европа преди четири години и „беше ясно, че ще стигне до нашите географски ширини“. „Трябва да имаме предвид, че българският пазар има свои специфики - покупателната способност е различна в сравнение със Западна Европа. Потребителските предпочитания също се различават", каза Чебишев.

Българските потребители харесват китайските автомобили, но основно в диапазона между 50 хил. и 70 хил. лева (25 хил. – 35 хил. евро), или в средния ценови сегмент. Именно там е най-засилена конкуренцията с между китайските марки.

„Съществува и втори, по-тесен сегмент – между 85 хил. и 100 хил. лева (между 43 500 и 51 000 евро). Там обаче китайските марки трябва да предложат значително по-голяма стойност спрямо традиционните производители. Обикновено става дума за ценово предимство от около 30% до 40%, за да бъде осъществена такава продажба“, обясни той.

Юлиян Чебишев уточни, че макар интересът и представителствата на китайските марки у нас да растат, те все още изостават по отношение на дилърската и сервизната мрежа и не могат да се конкурират с европейските брандове в премиум сегментите.

Автомобилният експерт прогнозира, че ценовата война в Китай започва да се прехвърля към Европа, включително в България. Той очаква тя да достигне своя пик в Европа след около година.

