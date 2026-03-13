Дълбокият спад в Китай повлича надолу световния пазар на електромобили

Регистрациите на електрически превозни средства в световен мащаб се понижават с 11% през февруари, помрачени от най-големия спад в продажбите в Китай от началото на пандемията от COVID-19 през 2020 г., показват данни на консултантската фирма Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Докато правителствата по целия свят ограничиха политиките, предназначени да насърчават покупките на електрически автомобили, Китай спря финансирането на програмата за замяна на стари автомобили, а освобождаването от данъци за покупки на електрически превозни средства в страната изтече в края на миналата година.

Европа

Растежът на европейския пазар на електромобили продължава да се подкрепя от схеми за субсидиране в редица страни в региона. Европейският пазар се разширява с 1% на месечна база през февруари, като с това растежът от началото на годината достига 21%. Два от най-големите национални пазари, Германия и Франция, са водещи в региона, като се разширяват съответно с 26% и 30%. Германия въведе нова схема за покупка на електромобили в началото на 2026 г., а Франция удължи схемата, която действаше в края на 2025 г.

Пазарът на електрически превозни средства в Италия регистрира рекорден февруари по отношение на продажбите, след като регистрациите се увеличиха с 23% на месечна база. Ръстът осигурява силно начало на годината за италианския пазар, като продажбите на електромобили се увеличават с 98% общо за двата месеца.

През октомври италианското правителство стартира нова схема за субсидии, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз (ЕС). Схемата има за цел да увеличи приемането на електромобилите сред домакинствата с по-ниски доходи и по-малките предприятия. Според схемата, домакинствата могат да получат до 11 000 евро за покупка на електромобил, а предприятията - до 20 000 евро.

Глобалните продажби на електромобили през февруари достигат 1,1 млн. броя, като Европа отчита 1% ръст. Източник: BMI

Северна Америка

Продажбите на електрически превозни средства на северноамериканския пазар нарастват с 8% на месечна база през февруари. Пазарът обаче остава надолу с 36% от началото на годината, като САЩ са основната причина за свиването. Повечето автомобилни производители отбелязаха значителен спад в продажбите на електрически превозни средства в страната. Регистрациите на елкетромобили на Ford са спаднали със 70% от началото на годината, тези на Honda - с 81%, а тези на Kia - с 52%.

Въздействието на отслабващия пазар на електрически превозни средства в САЩ все повече започва да се разпространява отвъд традиционната автомобилна индустрия, като производителят на батерии SK On съкрати 37% от работната си сила в своя завод в Джорджия, САЩ.

Канада продължава да се стреми да съживи пазара на електромобили, който се свива с 23% от началото на годината. След споразумението, постигнато между Канада и Китай през януари, което ще позволи внос на електрически превозни средства, произведени в Китай, в Канада при намалено мито от 6,1%, първият прозорец за кандидатстване за разрешителни за внос по това споразумение беше отворен на 1 март. Периодът за кандидатстване ще продължи шест месеца, като ще бъдат издадени до 24 500 разрешителни.

През февруари Канада и Германия обявиха, че възнамеряват да задълбочат сътрудничеството си във веригите на доставки на автомобили и батерии, което ще включва разширяване на търговията с електрически превозни средства.

Китай

Китайският пазар на електрически превозни средства се свива с 32% през февруари в сравнение със същия период на миналата година. Пазарът усеща въздействието както на въвеждането на данъка върху покупките, така и на корекциите в схемата за търговия с нови автомобили.

Обемите на продажбите на електрически превозни средства са засегнати и от празниците около китайската Нова година.

Много китайски производители на оригинално оборудване (OEM) са си поставили амбициозни цели за износ на електромобили за 2026 г. През първите два месеца на годината китайският износ на коли с това задвижване се е увеличил повече от два пъти на годишна база, надхвърляйки 500 хил. превозни средства.

Останалата част от света

Този регион отчита силен годишен старт, като продажбите на електрически превозни средства се увеличават със 78% през февруари в сравнение със същия месец на 2025 г.

Пазарът на електрически превозни средства в Южна Корея се разширява трикратно на месечна база до над 37 200 продадени коли. Това е първият път, когато месечните продажби на електрически превозни средства в страната надхвърлят 30 000 броя.

Резкият скок в продажбите отразява обявяването на схемата за субсидиране на електрически превозни средства в Южна Корея за 2026 г., която насърчава приемането на по-малки и по-достъпни модели. Пазарът в страната е силно чувствителен към въвеждането и изтичането на субсидиите. Тази тенденция вероятно ще се повтори и тази година, тъй като потребителите, които са пропуснали бюджета от миналата година, се стремят да се възползват от настоящия.

„Различията на световния пазар на електрически превозни средства се изострят допълнително с напредването на 2026 г., като резултатите от февруари подчертават резките регионални контрасти. Европа продължава да действа като двигател на растежа, докато Северна Америка остава назад, а Китай се адаптира към структурните промени в местната политика, дори когато износът се ускорява“, коментира Чарлз Лестър, мениджър на данни в Benchmark.