IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Ще въведе ли ЕС правилото "Произведено в Европа" за електромобилите?

Произведени в Европа китайски електромобили са възможни, но няма да са по-евтини, коментира Константин Томов

20:59 | 20.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Европейският съюз (ЕС) обсъжда правилото „Произведено в Европа“ за електромобилите, според което поне 70% от компонентите да са европейски. Според Константин Томов, водещ на предаването "Колела", това е в отговор на засилената конкуренция от Китай. В предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.той уточни, че е въпрос на договорки и преговори с китайската страна да се стигне до въвеждане на изискване за локално съдържание на компонентите на електромобилите, но едва ли ще е толкова категорично като 70%.

Според него правилото „Произведено в Европа“ би било огледален отговор на политиката на Китай отпреди 20 години, когато европейските производители бяха задължени да работят с местни партньори.

Томов прогнозира, че вероятно ще се стигне до преразглеждане на наложените от ЕС мита за произведени в Китай електромобили, тъй като те са се оказали лесни за заобикаляне, но са влошили условията за европейските компании, изнесли производството си в Китай.

„Те по-скоро бяха временно предубеждение към Китай да смени подхода към експанзията си в Европа и да помислят повече за локализация“, посочи той.

Константин Томов не очаква спад в цената на колите, дори при снишени мита и местно произведени части, тъй като електромобилите не са печеливши за повечето европейски компании. „Те се дотират, за да се изпълнят екологичните цели, докато ниските цени в Китай са резултат от специфичен държавен модел, който трудно може да се репликира другаде“, отбеляза той.

Томов припомни, че китайската индустрия е изграждана с държавно планиране десетилетия наред и държавата и до ден днешен играе основна роля – не само като собственик, а и като водещ фактор за технологичното развитие. „Затова цените в Китай не са реални и не могат да бъдат постигнати другаде“, подчерта той.

Свързани статии

Целия разговор вижте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 20:59 | 20.02.26 г.
Bloomberg TV Bulgaria В развитие Константин Томов автомобилна индустрия електромобили конкуренция
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Новини виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още