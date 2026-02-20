Ще въведе ли ЕС правилото "Произведено в Европа" за електромобилите?

Европейският съюз (ЕС) обсъжда правилото „Произведено в Европа“ за електромобилите, според което поне 70% от компонентите да са европейски. Според Константин Томов, водещ на предаването "Колела", това е в отговор на засилената конкуренция от Китай. В предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.той уточни, че е въпрос на договорки и преговори с китайската страна да се стигне до въвеждане на изискване за локално съдържание на компонентите на електромобилите, но едва ли ще е толкова категорично като 70%.

Според него правилото „Произведено в Европа“ би било огледален отговор на политиката на Китай отпреди 20 години, когато европейските производители бяха задължени да работят с местни партньори.

Томов прогнозира, че вероятно ще се стигне до преразглеждане на наложените от ЕС мита за произведени в Китай електромобили, тъй като те са се оказали лесни за заобикаляне, но са влошили условията за европейските компании, изнесли производството си в Китай.

„Те по-скоро бяха временно предубеждение към Китай да смени подхода към експанзията си в Европа и да помислят повече за локализация“, посочи той.

Константин Томов не очаква спад в цената на колите, дори при снишени мита и местно произведени части, тъй като електромобилите не са печеливши за повечето европейски компании. „Те се дотират, за да се изпълнят екологичните цели, докато ниските цени в Китай са резултат от специфичен държавен модел, който трудно може да се репликира другаде“, отбеляза той.

Томов припомни, че китайската индустрия е изграждана с държавно планиране десетилетия наред и държавата и до ден днешен играе основна роля – не само като собственик, а и като водещ фактор за технологичното развитие. „Затова цените в Китай не са реални и не могат да бъдат постигнати другаде“, подчерта той.

