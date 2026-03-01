Залогът на западните автомобилни компании относно електромобилите се провали

Вече се приближаваме до границата от 100 млрд. евро и общата сума продължава да расте.

Stellantis – компанията, която контролира Fiat, Peugeot и Chrysler – обяви миналата седмица, че отписва 22 млрд. евро от своето подразделение за електрически превозни средства. Сметката е само последната от поредица от огромни загуби, понесени от големите американски и европейски производители на автомобили, пише Telegraph.

В действителност се оказва, че електрическите автомобили са само малка част от общия пазар, където китайските производители генерират по-голямата част от продажбите.

Залогът с електрическите автомобили се превърна в катастрофа и ще минат много години, преди индустрията да се възстанови.

Водещите компании в индустрията трябваше да се радват на бум в продажбите на превозни средства, задвижвани с батерии, докато светът се насочва към забрана на двигателя с вътрешно горене.

Елегантни нови модели трябваше вече да излизат от производствените линии, нови заводи за батерии да създават стотици хиляди работни места, а милиардите евро, вложени в инвестиции, да бъдат катализатор за реиндустриализация както на Европа, така и на САЩ.

„Ще ни трябват 70 000 квалифицирани кадри само за да произвеждаме батерии в цялата страна“, заяви тогавашният британски премиер Борис Джонсън през 2021 г. Той обеща неограничена правителствена подкрепа за производството на електрически превозни средства във Великобритания.

Във Франция президентът Еманюел Макрон наля милиарди евро, за да превърне страната в сила в производството на батерии и електрически превозни средства.

Но продажбите не достигат онези нива, които представителите на индустрията и анализаторите прогнозираха по това време.

Обезценката на Stellantis за 22 млрд. евро, съчетана с плановете за продажба на дял в канадското съвместно предприятие за батерии, изтри 27% от стойността на акциите на групата в петък. През последната година цената на книжата се е понижила с повече от половината, което означава, че пазарната капитализация на Stellantis сега достига скромните 17 млрд. евро. Това е значително под оценката на BMW (53,7 млрд. евро) и на Mercedes (52,1 млрд. евро), чието продуктово портфолио е значително по-малко от това на Stellantis.

Но групата не е единственият губещ от провалената (за момента) електрификация. Американската General Motors обяви миналия месец, че ще отпише 7 млрд. долара от печалбата си поради отстъплението от електромобилите.

Точно преди Коледа Ford заяви, че отписва 19,5 млрд. долара от своя бизнес с електрически превозни средства, включително от спиране на разработването на нови модели и загърбването на съвместно предприятие за батерии. В Германия Volkswagen започна да намалява производството на електрически превозни средства на фона на големите загуби и спадащата рентабилност.

Porsche AG, част от групата на Volkswagen, обяви извънредна загуба от 3,1 млрд. евро в края на миналата година, след като намали целта за електрификация.

Дори Tesla, компания, която е постигнала повече при електрическите автомобили от всеки друг конкурент, започва да изпитва затруднения. Тя спря производството на емблематичния Model S, а изпълнителният директор Илон Мъск отчаяно се опитва да убеди всички, че роботите са бъдещето.

Антонио Филоса, главният изпълнителен директор на Stellantis, призна, че компанията е надценила „темпа на енергийния преход, което ни отдалечи от реалните нужди, средства и желания на много купувачи на автомобили“.

Това е болезнено признание, но поне е честно. Едно нещо със сигурност е ясно. Вече не се говори много за това как преходът към електрически превозни средства би довел до индустриален ренесанс.

Тук има два основни проблема. Първо, електрическите превозни средства може би са само нишов продукт.

Шофьорите са притеснени за пробега и далеч не е ясно дали тези коли са по-щадящи околната среда, след като се вземе предвид въздействието на всички суровини в производствения процес. Инфраструктурата за зареждане остава недобре развита, като генерираното електричество, не достига цени, които да направят по-рентабилни електромобилите.

Второ, пазарът е доминиран от китайските марки.

Традиционните автомобилни производители смятаха, че преходът е просто въпрос на замяна на двигателя с вътрешно горене с голяма батерия, но се оказа, че електрическият автомобил е електроника с прикрепени към нея колела. Той има много повече общо с пазара на мобилни телефони, отколкото с всичко, което познаваха феновете на автомобилния сектор.

Много по-лесно е да се създаде нова компания за електрически превозни средства от нулата, отколкото да се преобразува един от традиционните гиганти.

Резултатът? Всички западни автомобилни компании сега са имат сериозни проблеми.

Суровата истина е следната: огромният залог, който автомобилните концерни направиха за електрическите модели, се обърна срещу тях. Това им струва десетки милиарди евро, изгубено време, което можеше да бъде използвано много по-ефективно. Най-лошото от всичко е, че това позволи на китайските производители, за които никой никога не беше чувал, да създадат нови марки, които стават разпознаваеми на запад.

Това е едно от най-лошите бедствия, които западната автомобилна индустрия си самопричини през последните десетилетия.