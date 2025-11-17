Продажбите на електромобили процъфтяват в Южна Америка, но без Tesla

Когато перуанският предприемач в областта на зелената енергия Луис Цвибах решава да си купи електрическо превозно средство през 2019 г., той лети 6400 км до Калифорния, за да тества седана Model 3 на Tesla. Но компанията по това време не разполага с официален вносител и не може да намери начин да заобиколи сложните процедури по внос на превозни средства в Перу.

Все пак Цвибах не се отказва.

„Имаше един господин, който вече беше внесъл такава кола и искаше да я продаде“, спомня си той, цитиран от Ройтерс. „Затова отидох да го видя и я купих“, добавя Цвибах.

Зареждането на елемтромобила на Tesla първоначално се оказа трудно в къщата на приятеля му на плажа край Лима. „Колата не се зареждаше, защото нямаше заземяващо устройство“, посочва Цвибах, добавяйки: „Взехме вилица, забихме я в почвата, за да направим заземяване – и колата се зареди“.

Днес не е толкова трудно да се решите да си купите електромобил в Перу. Tesla все още няма шоурум, но е налице вълна на китайски модели на компании като BYD, Geely и GWM, които продават електрически превозни средства в страната на около 60% от цената на колите на Tesla, както и традиционни производители като Toyota, Kia и Hyundai.

Китайските производители на автомобили разширяват присъствието си в Южна Америка както с традиционни превозни средства, така и с електромобили. Според автомобилната асоциация на страната, електрическите коли все още са малка част от общия пазар, но се разширяват. Продажбите на хибридни и електрически превозни средства достигнаха рекордните 7256 броя през първите девет месеца на годината, което е с 44% повече спрямо същия период на 2024 г.

Китай увеличава продажбите на своите коли от откриването на пристанището Чанкай, северно от Лима. Построеното от Китай съоръжение е намалило наполовина времето за трансокеански превоз на товари, точно когато китайските производители се сблъскват с нарастващи търговски бариери на места като САЩ и Европа.

BYD, която произвежда изцяло електрически коли, плъгин хибриди и автомобили с двигатели с вътрешно горене, планира да отвори четвърти търговски център в Лима до края на тази година, докато Chery и Geely вече разполагат с над дузина шоуруми в Перу.

„Електрическият автомобил се справя много добре тук, всеки ден се продават повече от два нови автомобила“, изтъква Цвибах.

Той казва, че нарастващото търсене го е насърчило да разшири бизнеса си с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), предлагайки зарядни инсталации за електрически коли, както и слънчеви панели и регенеративни асансьори на клиенти в Лима и Арекипа, включително на предприемачи в сектора на недвижимите имоти, университети и търговски центрове.

„Един предприемач в областта на недвижимите имоти ми каза, че ще купи мезонета — ако има зарядно за кола“, разказва Цвибах. „Това и направихме. Просто го включваш у дома като телефон“, добавя той.

Китайските производители на автомобили са изправени пред ценова война у дома, която унищожава печалбите им, и пред нарастващ излишък от нови автомобили, излизащи от китайските фабрики. Голяма част от този излишък се изнася в чужбина към Близкия изток, Централна Азия и Латинска Америка, изтъква анализаторът на JATO Dynamics Фелипе Муньос.

Китайските марки достигнаха 29,6% от всички продажби на нови леки автомобили в Чили през първото тримесечие на тази година.

Проникването на електромобилите в Латинска Америка, включително в Мексико и Централна Америка, се ускорява през 2024 г. до около 4% от пазара и продължава да расте, подкрепено от правителствени стимули и приток на достъпни китайски модели, изтъква Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Последните данни показват, че пазарният дял на електромобилите е достигнал 10,6% от общия пазар на Чили през септември, 9,4% в Бразилия през август и 28% в Уругвай през третото тримесечие на годината. В Европа и Китай половината от новите автомобили, регистрирани до средата на 2025 г., са електромобили (съответно 56% и 51%). В Япония и САЩ делът е по-малък, съответно 2% и 10%.

Дори в Аржентина, където икономическите трудности продължават, а търговските бариери са по-високи, продажбите на електрически автомобили се покачват от ниска база. Най-големият китайски производител на автомобили, BYD, дебютира в Аржентина през октомври. Компанията вече е лидер при продажбите на електромобили в Бразилия, Колумбия, Еквадор и Уругвай.

Част от успеха на Китай е партньорството с доверени местни вносители, за да предлага по-достъпни модели, съобразени с регионалните вкусове.

Никъде тази промяна не е по-видима от пазара на Уругвай, където BYD е третият по големина автомобилен концерн. Пазарният дял на Китай в страната се е увеличил над два пъти от 2023 г. насам и сега достига 22%.