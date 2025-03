Съдбата на евтините американски автомобили е застрашена

Цените на автомобилите в САЩ вече се покачиха до недостижими за много американци нива. Търсенето на достъпни превозни средства е напът да стане още по-трудно, пише Bloomberg.

Митата на президента Доналд Тръмп върху вноса на автомобили, които трябва да влязат в сила следващата седмица, се очаква да повишат разходите в цялата индустрия, тласкайки нагоре цените на превозните средства с хиляди долари. Ефектите могат да бъдат особено силно изразени в ниския клас, където много от най-евтините модели на General Motors Co., Ford Motor Co., Kia Motors и Hyundai Motor Co. се произвеждат извън САЩ.

„Ще бъде истинска борба за тези купувачи“, коментира Ерин Кийтинг, анализатор в консултантската фирма Cox Automotive.

Автомобилът започва да се превръща в изчезваща част от американската мечта наред с достъпния дом. Средната цена на нова кола в САЩ сега доближава 50 000 долара, като високите лихвени проценти увеличават финансовата тежест.

На пазара има 20 модела на цени под 30 000 долара, като поне половината от тях ще бъдат сериозно засегнати от новите мита. Сред превозните средства, сглобени в Канада или Мексико, разходите ще се повишат средно с 5855 долара.

Автомобилните производители в Детройт вече изоставиха голяма част от пазара на леки автомобили, за да дадат приоритет на по-печелившите кросоувъри и SUV-ове, загърбвайки малките седани, които в миналото представляват голяма част от продажбите им.

Тръмп определи митата като „постоянни“, но не е ясно колко дълго ще продължат и дали отстъпките от страна на търговските партньори могат да доведат до намаляване или премахване на налозите.

Но засега митата ще засегнат много от базовите предложения на местната индустрия, които до голяма степен се внасят от страни с по-ниски разходи за труд и с предимства във веригата на доставки. GM произвежда евтиния компактен SUV Chevrolet Trax и кросоувъра Trailblazer в Южна Корея. И двата модела са сред най-евтините автомобили на GM в САЩ.

Компанията постигна успех с Trax, който започва на цена от около 20 000 долара. Версията с най-скъпо оборудване започва на цена под 26 000 долара.

Stellantis NV произвежда своя най-евтин SUV - Compass – в Мексико и внася Dodge Hornet в САЩ от Италия. Ford внася базовия пикап Maverick от Мексико, както и компактния SUV Bronco Sport.

По време на разговор с инвеститори в четвъртък председателят на Stellantis Джон Елкан изрази загриженост, че „достъпността на нашите продукти, произведени в Америка“ и „несигурността“, подклаждана от митата, могат да навредят на търсенето в САЩ.

Най-евтиният автомобил на Hyundai – малкият кросоувър Venue – и базовият седан Elantra се произвеждат в Южна Корея, която също така доставя по-голямата част от частите за всеки модел, показват данни на Националната администрация за безопасност на движението по пътищата. Малкият кросоувър Soul на Kia също се произвежда в Южна Корея, а седанът K4 се сглобява в Мексико.

Мексико също така доставя най-евтините модели на Nissan Motor Co. за потребителите в САЩ, включително малкия SUV Kicks, компактния Sentra и субкомпактния Versa.

Автомобилните заводи в Мексико са застрашени най-много от митата на Доналд Тръмп. Графика: Bloomberg

Тръмп признава, че цените на автомобилите вероятно ще се покачат поради митата, но той твърди, че всяка краткосрочна щета ще бъде компенсирана от дългосрочните печалби за местното производство. Освен 25% данък върху вноса на автомобили, обявен по-рано тази седмица, САЩ планират допълнителни такси за други индустрии и конкретни държави.

Тръмп остави известна свобода на автомобилните производители, поне засега. Налозите ще се прилагат само за неамериканския дял от превозните средства и частите, внесени съгласно споразумението за свободна търговия с Канада и Мексико. Налозите върху части, идващи от съседите на САЩ, които отговарят на търговското споразумение, няма да влязат в сила, докато не бъде въведен процес за събиране на тези такси.

Цените на автомобилите в САЩ като цяло може да се повишат средно с 11,4%, ако митата се прехвърлят изцяло върху потребителите, прогнозират от JPMorgan Chase. Това е повече от предишната оценка за ръст от 5,7%.

Сега и пазарът на употребявани превозни средства е обезпокоителен. Пандемията от Covid-19 навреди на производството на превозни средства, което доведе до намаляване на запасите от търсени модели на възраст от една до три години. Това оказва натиск върху цените на модели на възраст от четири до шест години.

Средностатистическият употребяван автомобил вече е на повече от шест години. Това е с половин година повече от средната възраст през 2021 г.