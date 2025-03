Устойчиви ли са китайските производители на електромобили на митата на САЩ и ЕС?

Xiaomi Corp., Geely Automobile Holdings Ltd., Nio Inc. и Xpeng Inc. ще демонстрират колко издръжлив е секторът на електрическите превозни средства в Китай на стагнираща вътрешна икономика и митата, наложени от САЩ и Европейския съюз (ЕС).

И четирите компании отчетоха ръст в продажбите през 2024 г. Износът на автомобили от Китай отчете силен старт на 2025 г. при 46% ръст на задграничните доставки на електромобили досега, изчислява финансовата група Macquarie. Продажбите на дребно на автомобили в Китай са нараснали с 26% през февруари на годишна база при 85% скок в продажбите на автомобили, използващи нов вид енергия (NEV), става ясно от оценка на Китайската асоциация за леки автомобили.

Ръководствата на китайските автомобилни компании предложиха набор от амбициозни мерки за укрепване на позицията на Китай като световна сила в транспорта на годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители в Пекин. Мерките включват управлявани чрез изкуствен интелект (AI) превозни средства и летящи коли, с агресивни амбиции за разширяване в международен план.

По-умерените данни за потреблението Китай породиха притеснения, че производителите на автомобили може да не успеят да продадат това, което се е натрупало като запаси, изтъква Лиз Лий от Counterpoint Research.

Действията на американския президент Доналд Тръмп в рамките на търговската политика през последните седмици - включително обявяване и след това забавяне на митата върху вноса от Канада и Мексико, както и по-високите налози върху китайския внос, разтърсиха световната икономика. Автомобилната индустрия по-специално се подготвя за катаклизми заради действия, които заплашват да блокират веригите на доставка и да добавят хиляди долари към цените на автомобилите.

В Китай Xpeng премахна условието за първоначална вноска, като същевременно предлага петгодишна сделка за безлихвено финансиране за четири модела и подчерта в социалните медии, че е единственият автомобилен производител, който предлага нулева първоначална вноска заедно с безлихвен лизинг. Xpeng вече се отказа от първоначалната вноска за една от своите коли, G6 SUV, през декември.

Миналия месец Nio обяви петгодишен план с нулева лихва за месеца, след като общите ѝ продажби паднаха до 13 863 броя през януари, спад спрямо отчетените месец по-рано 31 138 превозни средства. Тази нова промоция е стъпка напред от тригодишния план за заем с нулева лихва, стартиран от компанията през януари.

Междувременно Xiaomi се готви да произведе през 2025 г. 300 000 автомобила, като вече са доставени повече от 135 000 броя за по-малко от година на пазара.

По отношение на търговските бариери на ЕС Китай започна още през миналата година да се пренасочва към хибридните модели, за да избегне налозите върху електромобилите.

Новите търговски бариери на блока целят да защитят местната автомобилна индустрия от по-евтините китайски модели, като тези ограничения не важат за хибридите. Това може да облагодетелства големи компании като BYD, която разширява експанзията си в региона.

Европейските мита от до 45,3% върху вноса на електрически електромобили от Китай влязоха в сила в края на октомври, за да се противопоставят на несправедливите според Европейската комисия (ЕК) държавни субсидии, които стимулират свръхкапацитета в китайската автомобилна индустрия.

Хибридните автомобили, които се задвижват чрез комбинация от бензин и електричество, набират популярност, тъй като купувачите ги смятат за достъпен компромис между конвенционалните модели и изцяло електрическите.

От юли до октомври износът на изградени в Китай хибриди за Европа се е утроил до 65 800 превозни средства спрямо същия период на предходната година, показват данни на Китайската асоциация за леки автомобили (CPCA).