Спадът в оценките на китайските електромобилни марки подчертава опасенията на трейдърите

Безмилостният спад в цената на акциите на BYD Co. разкрива безпокойството на инвеститорите относно перспективите за печалбата на китайския сектор на електрическите превозни средства, тъй като охлаждащото търсене и нарастващите цени на суровините предизвикват преоценка на перспективите, пише Bloomberg.

Акциите на BYD, листнати на борсата в Хонконг, се понижиха тази седмица след разочароващитe данни за продажбите, удължавайки периода на разпродажба, който сви пазарната капитализация на концерна с над 60 млрд. долара от май насам. Спадът се отрази и на конкурентите в сектора на електрическите превозни средства, задълбочавайки проблемите на борсата, която се сблъсква и с нови опасения относно данъците и смущенията в бизнеса, причинени от изкуствения интелект.

Търговците вече се бяха подготвили за по-слаб растеж на електромобилите тази година поради по-ниските държавни субсидии, отразени в натрупването на мечи залози от ноември насам. Въпреки това темпът на влошаване на търсенето изненада мнозина. Засилвайки напрежението, рязкото покачване на разходите за материали за батерии и чипове памет вероятно ще намали още повече маржовете на автомобилните производители.

„Настроенията на инвеститорите са изключително негативни“, коментира Сяо Фън, ръководител на отдела за индустриален анализ за Китай в CLSA. „По-голямото безпокойство е, че ще видим мащабно понижение на печалбите тази година, което поражда съмнения относно дългосрочната способност на производителите на електромобили да генерират печалби на китайския пазар“, добавя той.

Износът все пак поддържа известна доза оптимизъм, но китайските производители на автомобили все още разчитат в голяма степен на силно конкурентния вътрешен пазар, където потребителите остават несигурни. Morgan Stanley отбелязва, че повечето местни автомобилни концерни очакват обемите на продажби през първото тримесечие да спаднат с 30-40% спрямо последното тримесечие на 2025 г.

Продажбите през януари подчертават, че дори лидерите на пазара не са имунизирани. Доставките на BYD в Китай се свиват наполовина спрямо предходната година до 109 569 превозни средства, докато XPeng Inc., който се представи по-добре от другите производители миналата година, отчете спад от над 30% в доставките.

По-тревожно за инвеститорите е въздействието върху печалбата от нарастващите разходи за суровини, докато производителите на електромобили все още заделят много средства за промоции, за да привлекат купувачи. Цената на лития се е увеличила повече от два пъти през последните три месеца, докато медта и алуминият също поскъпват рязко. Сривът в предлагането на чипове за памет прави компонентите за интелигентни автомобили по-скъпи.

„Инфлацията на разходите е основният риск“, коментира Джоан Чен, инвестиционен мениджър за китайските акции в Aberdeen Investments. „Остава въпросът дали производителите на оригинално оборудване могат да се доближат до клиентите на дребно, докато конкуренцията остава ожесточена“, добавя тя.

Пазарните оценки показват, че допълнителните разходи за превозно средство биха могли да достигнат около 1000 долара или повече за някои премиум модели. Проучване на Bernstein показва, че масовите марки с по-ниски маржове, като Xpeng, Li Auto Inc. и Nio Inc., са по-уязвими, докато BYD е по-добре позициониран благодарение на вътрешното производство на батерии и части.

Предстоящият сезон на отчетите може да предложи на инвеститорите повече яснота. Акциите на компаниите за електромобили поскъпнаха в Хонконг през последната сесия, след като Nio заяви, че очаква да отчете първата си тримесечна печалба.