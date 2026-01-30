Един на всеки десет автомобила, продавани в Европа, е произведен от китайска марка

Китайските автомобилни производители са произвели почти един на всеки десет леки автомобила, продадени в Европа през декември - рекорден дял, който бележи една година на бърз растеж, воден от активни продажби на хибридни и задвижвани с батерии превозни средства, пише Bloomberg.

С дял от 9,5% на европейския автомобилен пазар през декември, китайските марки засенчват по продажби южнокорейските производители, включително Kia Corp., на тримесечна база за първи път, показват данни на консултантската фирма Dataforce.

BYD Co. и другите китайски марки са готови да постигнат допълнителен напредък с падането на търговските бариери и ускоряването на китайския износ.

Най-силен е напредъкът при електрифицираните автомобили, които представляват по-голямата част от растежа в Европа. Китайските автомобилни производители използваха конкурентното си предимство в технологията на батериите, за да спечелят клиенти в сегмента на електрическите превозни средства хибридите от Испания до Гърция, Италия и Великобритания.

Китайските марки са представлявали 16% от пазара на електрифицирани автомобили в Европа през декември и 11% за цялата 2025 г., показва анализ на Bloomberg. Това е над два пъти повече спрямо дела през 2024 г.

Zhejiang Leapmotor Technology Co. и Chery Automobile Co. са реализирали значителни обеми, присъединявайки се към утвърдени играчи като BYD и SAIC Motor Corp.

Обхватът на континенталната част се разширява още повече, когато се включат и автомобилите, внесени от некитайски марки като Tesla Inc., Volkswagen AG, BMW AG и Renault SA, които са произведени в Китай. На тази база около един на всеки седем електрифицирани автомобила, продадени в Европа през 2025 г., са произведени в Китай.

Нарастващото присъствие на Китай хвърля светлина върху трудностите, пред които е изправен европейският автомобилен сектор – основна индустрия, която осигурява работа на над 13 милиона души и е в основата на икономическата стабилност. Европейските марки, притиснати от американските мита и свиващите се продажби в Китай, са изправени пред нарастващо предизвикателство у дома да произвеждат автомобилите, които хората ще карат в бъдеще.

Засега няма признаци за забавяне. Китайските производители на автомобили, задушени от свръхкапацитета на родна земя и изключени от САЩ, увеличават усилията си за разширяване в Европа. BYD обяви по-рано този месец, че иска да увеличи доставките на пазарите извън Китай с близо 25% тази година.

Европейските производители са си осигурили известно предимство след три поредни години на растеж на пазара. В Европа навлизат конкурентни електрически автомобили, включително Citroën ë-C3 на Stellantis NV и предстоящия Twingo на Renault. С изключение на Великобриатния, производителите на автомобили в региона защитиха позициите си на ключови пазари като Германия и Франция.

Неевропейските марки, които са изградили фабрики в региона и поддържат дилърски мрежи в продължение на десетилетия, са изправени пред изтласкване от инерцията на Китай. Китайските марки изпревариха американските производители на автомобили по продажби в региона през второто тримесечие на 2025 г. и засенчиха южнокорейските компании през четвъртото тримесечие.

Като един от най-големите автомобилни пазари в света, Европа представлява огромна възможност за растеж. Размерът ѝ подчертава и риска за автомобилния сектор, който осигурява над 7% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз (ЕС) и 6,1% от работните места, изчислява McKinsey & Co.

Китайски фирми придобиха местни играчи като Volvo Car, MG и Lotus, и напоследък се разширяват със съвместни предприятия в региона. Някои, като BYD, също така изграждат фабрики и дизайнерски центрове и се ангажират и да използват европейски доставчици.

Stellantis, компанията майка на Fiat и Peugeot, планира да започне производство на автомобили за китайската марка Leapmotor в Сарагоса, Испания, тази година. Chery се стреми да произвежда електрически превозни средства в Барселона с местен партньор.

Партньорството на Stellantis с Leapmotor има търговски потенциал и може да помогне на автомобилния производител „да се докосне до технологии и опит“, произхождащи извън Европа, заяви Емануеле Капелано, директор на европейския бизнес на концерна.

Доставчиците казват, че виждат потенциал в това.

„Това означава допълнителни бизнес възможности – в Европа, Китай и по целия свят“, посочва Томас Щирле, главен изпълнителен директор на звеното за електрическа мобилност в германската Schaeffler AG.

Ръководителите на европейски автомобилни компании също така призоваха за изравняване на условията, предвид огромните субсидии на Пекин за китайската индустрия за батерии, но политическият отговор до момента не дава нужния ефект. В края на 2024 г. ЕС наложи мита върху произведените в Китай електрически превозни средства, след като разследва държавната помощ за китайските марки. В отговор на това последните увеличиха продажбите на плъгин хибриди, като същевременно продължиха да развиват електромобилите на местно ниво.

Сега ЕС обмисля преминаване към споразумения за минимални цени по внос, като същевременно се стреми към разхлабване на целта за премахване на автомобилите с двигатели с вътрешно горене от пазара до 2035 г. Германия планира да обособи субсидии за електрически превозни средства на стойност 3 млрд. евро за китайски производители, което доведе до критики.

Германската субсидия „би могла да предостави допълнителен тласък на китайските производители“ срещу производители като Volkswagen, изтъква анализаторът на Metzler Пал Скирта.

BYD продава своя плъгин хибрид Seal U DM-i във Великобритания на стартова цена от 33 340 паунда (46 хил. долара), в сравнение с цената на Volkswagen Tiguan eHybrid Match, която започва от 42 840 паунда. И двата SUV модела имат пет места и могат да изминат над 100 км само на електричество.

Емблемата на Chery наскоро се появи в реклама на нейния Tiggo 9 с участието на бившия английски футболист Питър Крауч.