Враждата между Европа и Китай относно чиповете достига повратна точка

Усилията на Европа да се противопостави на Китай и да запази местните технологии наближават преломна точка.

В битка за контрол върху част от световната верига на доставки, производителят на чипове Nexperia BV първо беше отделен насилствено от своята китайска компания майка след решение на нидерландски съд и сега един от лидерите в производството на стандартни чипове се опитва да защити своята независимост. Ако компанията успее, Европа ще запази ценния си опит в производството на полупроводници и ще осигури на региона рядка победа срещу Китай, пише Bloomberg.

Като застава зад Nexperia, Европа се стреми да „създаде прецедент за това какво означава „намаляване на риска“, изтъква Бенедета Жирарди, програмен координатор в Хагския център за стратегически изследвания, визирайки целта на региона да намали зависимостта си в редица индустрии от Китай.

Намерението цели да се покаже, че Европа „иска суверенитет и автономия като част от разговора“ по отношение на технологиите, дори когато се стреми да поддържа търговски отношения с ключов партньор, посочва Жирарди.

Откакто нидерландски съд се намеси по случая за собствеността на Nexperia през октомври, противопоставянето между Европа и Китай заплашва да засегне автомобилното производство в международен план. От едната страна е ядрото на компанията, което е в ръцете на назначени от съда попечители в Нидерландия; от другата страна е ключов производствен обект, свързан с компанията майка Wingtech Technology Co. - фирма за електроника, 30% от която са собственост на лица, близки до Пекин.

Докато Nexperia се стреми да разшири производствения си капацитет извън Китай, Wingtech увеличи усилията си да си възвърне контрола над производителя на чипове, който притежава от 2019 г. Компанията започна разговори с назначените от съда попечители, за да се опита да уреди спора, като същевременно обжалва пред нидерландския върховен съд относно спирането на правата си на собственост.

Съдебно заседание в сряда (14 януари) ще определи дали ще бъде постигнато бързо решение или ще има продължителна съдебна борба. Базираният в Амстердам съд може да разпореди разследване на производителя на чипове, ако открие причини да се съмнява в начина, по който е била управлявана Nexperia. От друга страна, мерките, предприети срещу собствеността на Wingtech върху Nexperia и нейния основател, могат да бъдат отменени, ако съдът се откаже от разследване.

Nexperia е водещ доставчик на конвенционални автомобилни чипове през 2024 г. Графика: Bloomberg

Очаква се изслушването да има широки последици не само за бъдещето на Nexperia, но и за устойчивостта на веригата на доставки на автомобилната индустрия и геополитическите връзки.

Междувременно, зад кулисите, двете части на Nexperia – това, което е базирано в Нидерландия и звеното в Китай - се подготвят за потенциално бъдеще без връзка. За Nexperia China това означава намиране на алтернативни източници на пластини – основен материал за полупроводниците, който обикновено е направен от силиций. За нидерландската компания това означава разширяване на други производствени площадки, за да разполага с достатъчен капацитет за задоволяване на търсенето на клиентите. И двете начинания са трудни за постигане.

Плановете за разширяване на обектите на Nexperia в Малайзия и Филипините целят да добавят десетки милиарди пластини към годишния капацитет. Компанията потвърди усилията си за „ускоряване на съществуващите планове за разширяване на капацитета“, но отказа да коментира конкретни цифри или цели.

Тъй като някои конкуренти на Nexperia, като американската OnSemi, сигнализират, че биха могли да се разраснат, за да поемат поръчките на Nexperia, е налице натиск да се действа бързо.

Сложният спор накара банките да изтеглят стотици милиони долари финансиране за Nexperia, включително неизползвана кредитна линия от 800 млн. долара. Производителят на чипове заяви, че е „без дългове и има силна ликвидна позиция, която не е засегната от събитията през последните месеци“, заяви говорител в отговор на въпроси на Bloomberg.

Спорът стана публичен през октомври, когато съд в Амстердам разпореди правата на собственост на Wingtech да бъдат прехвърлени в тръст заради твърдения, че фирмата неправомерно е прехвърляла технологии от Европа в Китай. Съдът също така отстрани основателя на Wingtech Дзан Сюеджън като главен изпълнителен директор на Nexperia поради твърдения, че е пренасочвал ресурси към свързани компании и е спъвал нидерландския производител на чипове. Wingtech отрече той да е извършил нарушение.

Продажбите на Nexperia са нараснали двойно под управлението на Wingtech. Графика: Bloomberg

Решението на съда накара завода на Nexperia в Гуандун, който има капацитет за над 50 млрд. чипа годишно, или около половината от производството на групата преди кризата, да спре сътрудничеството си с компанията майка в Нидерландия, което от своя страна доведе до замразяване на доставките на пластини за Китай.

Нидерландия наложи надзорни правомощия от съображения за национална сигурност, а Пекин ограничи износа на Nexperia. Политическият спор отшумя, след като доставките бяха възобновени, но Китай продължава да оказва натиск с цел връщане на собствеността на Wingtech.

Въпреки че Nexperia е малък играч в световната полупроводникова индустрия, широката ѝ роля се гради на способността ѝ да произвежда чипове, които изпълняват прости функции, като например контролиране на захранването при големи обеми - около 3000 компонента всяка секунда. Макар че са нискотехнологични, компонентите се използват в почти всяко електронно устройство.

Дейностите на Nexperia са насочени към ерата на безпроблемна глобална търговия. Пластини от заводи в Германия и Великобритания се изпращат за тестване и сглобяване до обекти в Китай, Малайзия и Филипините. Оттам готовите компоненти се доставят до клиенти по целия свят, включително в Европа.

Притесненията относно доставките са подтикнали някои големи клиенти - като доставчика на авточасти Robert Bosch GmbH - да превозват пластини от съоръженията на Nexperia в Европа до Китай. Процесът е скъп и сложен и следователно не се разглежда като дългосрочно решение.

Като част от плановете си за разширяване, нидерландската компания майка е провела разговори с клиенти относно инвестиране в обектите на Nexperia в Югоизточна Азия.

Говорител на Bosch отказа да коментира взаимоотношенията с доставчиците поради конкурентни причини, но заяви, че компанията остава в тесен контакт с Nexperia и работи за минимизиране на ефектите от всякакви производствени ограничения.

Недостигът на чипове Nexperia изненада автомобилните производители. Honda Motor Co. спря производството в няколко завода, докато Volkswagen AG и други мобилизираха екипите си, за да си осигурят алтернативи. Водещият доставчик на части ZF Friedrichshafen AG намали производството заради тези проблеми.

За да избегнат подобна криза в бъдеще, европейските държави обсъждат как да субсидират производството извън Китай. В същото време Пекин е изправен пред натиск от страна на автомобилните производители в страната, включително BYD, да осигури стабилни доставки на чипове.

Дори ако едната или и двете части на Nexperia оцелеят или намерят начин да се помирят, репутацията на марката вече е очернена и това може да бъде трудно за поправяне и да създаде дългосрочни проблеми.