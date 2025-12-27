Как недостигът на чипове отново разтърси европейската автомобилна индустрия

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

В края на септември нидерландското правителство пое контрол над компанията за чипове Nexperia, мотивирайки решението си с рискове за националната сигурност и опасения за възможно изнасяне на чувствителни технологии към Китай. В отговор Пекин блокира износа на вече сглобени продукти на Nexperia от китайските ѝ заводи - ход, който в рамките на дни превърна корпоративния спор в търговски шок за автомобилната индустрия.

Nexperia не произвежда най-иновативните чипове, но държи голям пазарен дял при т.нар. базови полупроводници - транзистори, диоди и други елементи, използвани широко при светлините, сензорите, модулите за управление и друго стандартно автомобилно електрооборудване. Поради тяхното масово разпространение и спецификата на веригата на доставки, производителите трудно заменят тези компоненти бързо и в големи обеми.

Последствията от решението на Китай да спре износа на тези чипове бяха най-остри в Германия. Местните доставчици на авточасти и големите производители на автомобили предупредиха за риск от спиране на производството. Германската асоциация на автомобилостроителите (VDA) заяви, че прекъсванията на доставките могат да доведат до „сериозни ограничения в производството“ и призова за бързи политически решения. Някои доставчици ограничиха работните смени, а компании като Bosch и ключови подизпълнители на Volkswagen и BMW признаха за оперативни затруднения.

През ноември стартираха дипломатически опити за решаване на проблема: някои доставки на чипове бяха възобновени след международно политическо посредничество и временни разрешения за износ, но потокът остана непредсказуем. Компаниите получаваха ограничени доставки, докато други съобщаваха, че рискуват да спрат производствените линии в рамите на седмици, ако потоците от чипове не бъдат възстановени. Nexperia и нейният китайски собственик Wingtech водят съдебни спорове, които задържат окончателното решение на проблема.

Автомобилните концерни отчитат директни и индиректни загуби: Honda публично призна за големи финансови загуби и ревизира прогнозите си за продажбите и печалбата, а анализатори предупредиха, че всеки ден на хаос при доставките на чипове генерира нови разходи за доставчици и производители.

Въпреки усилията на Европа да изгради местен капацитет за производство на чипове и други автомобилни компоненти, регионът остава силно зависим от външни доставчици, най-вече на такива от Азия, което затруднява конкуренцията на европейските автомобилни концерни в световен мащаб.

Решението на правителството на Нидерландия и ответните мерки на Пекин показаха, че технологичните и дипломатическите фактори създават рискове от прекъсване на доставките за широката индустрия.

Сега автомобилните производители търсят дългосрочни решения, за да стабилизират производството. Плановете включват натрупване на допълнителни запаси, пренасочване на веригите на доставка без присъствието на Китай и преговори за специални изключения при разрешенията за износ, които предоставя Пекин.

На политическо ниво Нидерландия и ЕС участват в дипломатически преговори с Китай за размразяване на доставките, а индустриални лидери и производителите на оборудване настояват за по-координирано европейско поведение. В списъка с мерки присъства и възможността за стимулиране на европейско производство и създаване на буферни запаси за стратегически важни компоненти.

