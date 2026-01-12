Трима бивши председатели на Фед осъдиха „безпрецедентната“ атака на Тръмп срещу Пауъл

Трима бивши председатели на Федералния резерв на САЩ осъдиха атаката на американския президент Доналд Тръмп срещу председателя на Фед Джером Пауъл, определяйки я като намеса в независимостта на централната банка, каквато се наблюдава по-често в страни с нововъзникващи пазари и „слаби институции“, предаде Ройтерс.

„Наказателното преследване на председателя на Федералния резерв Джей Пауъл е безпрецедентен опит да се използва прокуратурата за подкопаване на тази независимост“, се казва в изявление, подписано от бившите председатели на Фед Джанет Йелън, Бен Бернанке и Алън Грийнспан.

„Така се провежда парична политика в нововъзникващи пазари със слаби институции, което има изключително негативни последици за инфлацията и функционирането на техните икономики в по-широк смисъл. Това няма място в Съединените щати, чиято най-голяма сила е върховенството на закона, което е в основата на нашия икономически успех.“

Изявлението е подписано също от 10 водещи икономисти и финансисти, назначавани на висши постове от президенти както от Демократическата, така и от Републиканската партия. Сред тях са четирима бивши финансови министри на страната – Тим Гайтнър и Джейкъб Лу (работили при президента Барак Обама), Хенри Полсън (работил при Джордж У. Буш) и Робърт Рубин (работил при Бил Клинтън).

В неделя Пауъл публикува извънредно видеоизявление, в което заяви, че Министерството на правосъдието започва наказателно преследване по повод изказването му пред Конгреса миналото лято относно продължаващия ремонт на сградите на централата на Федералния резерв във Вашингтон.