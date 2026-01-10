Почти половината левове са изтеглени от обращение към 9 януари

Близо половината от левовете в обращение са изтеглени към 9 януари 2026 г., става ясно от съобщение на Българската народна банка (БНБ).

„Към отчетната дата общият обем на българските левове в обращение възлиза на 16,1 млрд. лева, което представлява 48% изтеглено наличнопарично обращение в лева“, посочват от централната банка.

Снабдяването на банките с евробанкноти и евромонети се извършва съгласно утвърдените планове и процедури. В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 3,1 млрд. евро, посочват от БНБ.

Институцията посочва, че касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще работят извънредно и ще извършват обмяна на левове в евро на 10, 17, 24 и 31 януари 2026 г.

Част от банките също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни през януари. БНБ припомня, че през първите шест месеца на годината банките ще обменят левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.

За суми над 30 хил. лева се изисква предварителна заявка с три работни дни, посочват още от БНБ.

От централната банка поясняват, че търговските банки са задължени да извършват безплатна обмяна както за свои клиенти, така и за лица, които не са техни клиенти, без ограничения по отношение на вида и размера на обменяните банкноти и монети.

При обмяна от лица, които не са клиенти на съответната банка, до 5000 евро идентификацията се извършва въз основа на валиден документ за самоличност. Над този размер се изисква идентификация и деклариране на допълнителни обстоятелства, включително произход на средствата, в съответствие със законовите изисквания.

Обмяната на монети в големи количества се извършва в банкови клонове, разполагащи със специализирано оборудване, като обработката изисква технологично време.

Според БНБ констатираните до момента нарушения в банковия сектор са изолирани и се коригират при установяването им в съответствие с приложимата нормативна уредба. В отделни констатирани случаи на неправомерно начисляване на такси начислените суми са своевременно коригирани и възстановени.