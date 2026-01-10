Преподаването на икономически кризи изгражда имунитет срещу популизма, според доклад

Във време на засилваща се поляризация, нарастващо неравенство и възраждане на популизма преподаването на икономически кризи в часовете по история е повече от урок за рецесиите – това е урок по демокрация, според доклад на Обсерваторията за преподаване на история в Европа, платформа на Съвета на Европа.

В документа се посочва, че изучаването на минали икономически сътресения помага на учащите да се противопоставят на наративи за търсене на изкупителни жертви и да изграждат демократична устойчивост, пише Euronews.

„Кризите в публичните финанси и националните валути, както и нарастващата инфлация, са причинили продължителна или повтаряща се икономическа нестабилност в множество европейски страни. Тя е тясно свързана с нарастващите социални неравенства, ксенофобията и поставянето под въпрос на демократичните ценности“, казва се в доклада.

„Преподаването на икономически кризи може да предложи на учащите знанията и уменията да се противопоставят на едностранчивото и опростено приписване на вината за икономическите кризи чрез търсене на изкупителни жертви“, продължават авторите на доклада.

Докладът се основава на анализ на 17 европейски страни.

Възприятията за несправедливо разпределение подхранват радикализма

Обсерваторията за преподаване на история в Европа е създадена през 2020 г., за да се справи с проблеми, свързани с преподаването на история на континента. Допреди това не е имало централизиран орган, който да анализира какво се преподава в една страна спрямо друга. Това води до ситуации, в които в определени страни могат да се натрупат силни популистки движения.

Авторите на доклада твърдят, че преподаването на икономическо неравенство е ключов аспект от разбирането на историческите оплаквания на една страна и тяхното въздействие върху политиката днес.

Хората, които смятат, че обществото им е много неравностойно, са по-склонни да подкрепят популистки партии, според анализа, публикуван в European Journal of Political Research. Избирателите, които възприемат силни неравенства в обществото, са с около 2,7% по-склонни да подкрепят популистки партии в сравнение с респондентите, които възприемат обществото като по-равностойно, изчисляват авторите на доклада.

Те добавят, че ефектите са особено силни за видни и големи десни популистки партии като Партията на прогреса в Норвегия, Датската народна партия и Партията на свободата на Австрия.

Според констатации от Европейско социално проучване, публикувано през 2023 г., хората, които съобщават за финансови затруднения, са значително по-склонни да подкрепят популистки партии, отколкото тези, които живеят в относителен финансов комфорт. Този модел се идентифицира в няколко държави през няколко години. Усещаното икономическо напрежение – не само доходите, обяснява отвореността към популистките призиви.

Икономическите кризи учат на емпатия

Новият доклад на Обсерваторията за преподаване на история в Европа препоръчва учителите по икономическа история да се стремят да свързват минали събития с конкретни умения. С други думи, не просто „кажете на учениците какво е било Голямата депресия“, а по-скоро използвайте уроците, за да развиете „емпатия, откритост, сътрудничество [и] толерантност“.

Учителите, интервюирани за проучването, съобщават, че когато учащите се занимават с икономически кризи в исторически план, те са по-добре подготвени да се запитат „Защо се случи това?“, „Кой пострада?“, „Кой се възползва?“ и „Има ли изкупителна жертва?“.

„Изследването на подобни въпроси може да помогне на учащите се да разберат, че икономическата криза е много повече от изолирано икономическо явление и често засяга всички аспекти на обществения живот“, посочва се в доклада.

Икономическото обучение също така позволява на учащите се да осъзнаят, че последиците от кризите са силно зависими от преобладаващата политическа система и историческия период, добавят авторите.

Часовете по икономически кризи са включени в националните учебни програми във всички 17 изследвани страни и са задължителни в 16, с изключение на Испания, където включването на уроци по икономически кризи е по преценка на преподавателите. Това показва широко разпознаване на темата, но разкрива малко за това как темата се използва и формулира и дали има общ консенсус в цяла Европа относно начина, по който се преподава.

„Икономическите кризи са изрично свързани с борбата за или против демокрацията в учебните програми на всички държави членки с изключение на Грузия и Испания... Френската революция и кризата на социалистическите икономики през 80-те години на миналия век са най-често цитираните примери, където икономическите трудности се посочват като двигател за мобилизиране на сили за успешно изискване на демокрация“, обяснява докладът.

Алтернативно, „икономическите кризи, водещи до унищожаване на демокрацията в различни европейски страни“, обикновено се преподават във връзка с възхода на фашизма и нацизма като пряк резултат от Голямата депресия.

Оспорване на опростените наративи

Докладът предлага икономическите кризи да се преподават от гледна точка на малцинствени или уязвими групи. Това може да се използва като средство за подкопаване на наративи, благоприятстващи екстремизма.

Перспективата пред жените по време на икономически кризи например е включена в шест от 17-те анализирани държави.

„Икономическите кризи исторически увеличават вероятността от стигматизация и преследване, особено на малцинствата. Историята на ромите например се споменава само във френската учебна програма и само 10,3% от преподавателите съобщават, че включват тази перспектива в програмите“, посочва се в доклада.

Отвъд икономиката — интердисциплинарната празнина

Обсерваторията заключава, че липсва ключов елемент, когато става въпрос за преподаване на икономическите кризи в Европа. Начинът, по който се преподава, често се фокусира върху макроикономически данни и времеви рамки, вместо да изследва човешките и социалните последици.

Преподаватели в множество страни съобщават, че кризите създават „естествен мост между икономиката, политиката и обществото“. Те се оплакват обаче от липсата на структурирани междупредметни ресурси, с които да преподават предмета по този начин.

Сравняването на съвременния бум на разходите за живот, енергийната нестабилност и неравномерното възстановяване с по-ранни епизоди — като кризата в еврозоната, помага на учащите да извлекат поуки от историята.

На фона на бавния растеж, шоковете от митата, застаряващото население Европа е изправена пред труден икономически път. В такава среда миналите кризи могат да осигурят рамка за осмисляне на настоящите.