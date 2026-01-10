САЩ блокират претенции върху приходите от бъдещите продажби на венецуелски петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе още една стъпка към контрола на бъдещите продажби от венецуелски петрол, като обяви национално извънредно положение и издаде указ, с който блокира претенции върху приходите.

Указът, подписан от Тръмп в събота, има за цел да защити приходите от венецуелски петрол, държани в сметки на Министерството на финансите на САЩ, като ги блокира от кредиторите на латиноамериканската страна. Това ще предотврати изземването им за удовлетворяване на дългове или други правни искове, според информация на Белия дом, цитирана от Bloomberg.

Целта е „да се гарантира, че тези средства са запазени за постигане на целите на външната политика на САЩ“, посочват от Белия дом.

Указът „потвърждава, че средствата са суверенна собственост на Венецуела“, дори когато се държат от САЩ за правителствени и дипломатически цели, и не са предмет на частни искове, твърди институцията.

Администрацията на Тръмп ще използва приходите от продажбата на венецуелски петрол в полза на венецуелския и американския народ. Според оценките на Вашингтон ще се започне с между 30 млн. и 50 млн. барела. Целта е да се реализира натрупаният суров петрол в складовете и да се поддържат приходите след залавянето на венецуелския диктатор Николас Мадуро.

От Белия дом казват, че претенциите на други държави или кредитори по отношение на средствата биха застрашили целите на САЩ и биха „овластили злонамерени играчи като Иран и „Хизбула“.

Глобални инвеститори се подготвят за преструктуриране на венецуелския дълг

Същевременно група глобални инвеститори заявиха, че са готови да започнат преговори за неизплатените облигации на Венецуела на стойност 60 млрд. долара, пише още Bloomberg.

Комитетът на кредиторите на Венецуела - група, която включва Fidelity Management & Research Company LLC, Morgan Stanley Investment Management и Greylock Capital Management, казва, че преструктурирането на облигациите би „ускорило финансирането във всички сектори на венецуелската икономика“, според изявление, публикувано в петък.

Това се случва на фона на признаци на затопляне в отношенията между Каракас и Вашингтон след военната операция на САЩ, която отстрани Мадуро от власт. Президентът на Венецуела и съпругата му бяха задържани и отведени в Америка, където очакват съдебен процес.

Временно изпълняващият длъжността президент на страната Делси Родригес сигнализира за готовност да сътрудничи с администрацията на Тръмп за увеличаване на производството на петрол и стабилизиране на икономиката.

Политическите промени предизвикаха рали на пазара за венецуелски облигации – в неизпълнение от 2017 г. Правителствените облигации с падеж през 2027 г. скочиха с повече от 10 цента тази седмица, което е най-голямото седмично покачване от 2023 г. насам. Ддългът на държавната петролна компания Petroleos de Venezuela SA, или PDVSA, също поскъпна.

Въпреки че притежателите на облигации са оптимисти, че преговори могат да се проведат още тази година, до голяма степен това зависи от политиката. Венецуела остава под икономически санкции на САЩ, които ѝ забраняват достъп до капиталовите пазари, което е критична стъпка при евентуално преструктуриране на дълга.

Има въпроси и за бъдещето на петролната индустрия, приходите от която ще повлияят на способността на страната да изплаща дълговете си.

Като се вземат предвид просрочените лихви на Венецуела по облигациите, заемите и други задължения, общият ѝ дълг се оценява на 170 млрд. долара. Ако се стигне до преструктурирането му, то ще е едно от най-големите от десетилетия.

Едно от предложенията, разглеждани от Комитета на кредиторите, който се е срещал в понеделник тази седмица, е обединяване на суверенния дълг на Венецуела и дълга на PDVSA. Това би дало на страната единна база за ценообразуване на дълга ѝ и би облекчило процеса.

Групата беше сформирана преди около осем години, след като Венецуела започна да обявява неизпълнение на финансовия си дълг след първия кръг от санкции на САЩ. В нея влизат и Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, Grantham Mayo Van Otterloo & Co, LLC, Fidera, HBK Capital Management, Mangart Capital, T. Rowe Price Associates, Inc и VR Advisory Services Ltd.

В изявлението не се разкрива какъв размер венецуелски дълг държи групата.

Големите петролни компании не бързат с инвестициите във Венецуела

В петък Тръмп се срещна с ръководителите на големите петролни компании, според които Венецуела ще се нуждае от сериозни реформи, за да привлече инвестиции.

Тръмп заяви в петък, че индустрията ще инвестира поне 100 млрд. долара, за да възстанови енергийния сектор на Венецуела, като ще получи гаранции за сигурност от САЩ. Главните изпълнителни директори на големите петролни компании, сред които са ExxonMobil и ConocoPhillips, обаче не поеха ангажимент за бързо повторно навлизане в латиноамериканската страна.

Главният изпълнителен директор на Exxon Дарън Уудс коментира по време на срещата, че венецуелският пазар е „неинвестиционен“ в сегашното си състояние. Венецуела конфискува активите на Exxon и Conoco през 2007 г., а Каракас дължи на компаниите милиарди долари непогасени искове от арбитражни дела, припомня CNBC.

Exxon е готова да изпрати технически екип, който да оцени текущото състояние на петролната индустрия и активите във Венецуела, добави Уудс.

Изпълнителният директор на ConocoPhillips Райън Ланс поздрави Тръмп за отстраняването на Мадуро, но каза, че банковият сектор ще трябва да помогне за преструктурирането на дълга на Венецуела и да осигури милиарди долари финансиране за възстановяване на инфраструктурата на страната.

Ланс също така призова за преструктуриране на държавната петролна компания.

Тръмп каза на изпълнителния директор на Conoco, че правителството на САЩ не се стреми да възстанови активите, които компанията е загубила по време на национализацията през 2007 г. „Няма да разглеждаме какво са загубили хората в миналото, защото това е по тяхна вина“, коментира той. „Тогава имаше различен президент. Ще спечелите много пари, но няма да се върнем назад“, посочи още той.

Chevron е единственият американски петролен гигант, който оперира във Венецуела чрез съвместни предприятия с PDVSA. Заместник-председателят на борда Марк Нелсън заяви, че Chevron може да увеличи добивите бързо. В момента компанията произвежда по около 240 хил. барела на ден.

Министърът на финансите Скот Бесънт посочи в четвъртък, че САЩ могат да разчитат повече на по-малките петролни компании, отколкото на големите, за да инвестират във Венецуела. „Големите петролни компании, които са бавни и бюрократични, които имат корпоративни бордове, не са заинтересовани“, коментира Бесент в четвъртък в Икономическия клуб на Минесота.