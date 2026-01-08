България е с най-висок годишен ръст на производствените цени в промишлеността в ЕС през ноември м. г. от 13,8%, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

След страната ни се нареждат Румъния с ръст от 4,9% и Естония с 3,2 на сто. На обратния полюс производствените цени в промишления сектор са намалели най-силно на годишна база в Люксембург с 5,5%, следвана от Португалия с 3,8% и Ирландия с 3,6%.

В ЕС най-голям годишен ръст през ноември е отчетен при производствените цени на капиталовите стоки и трайните потребителски стоки с повишение от по 1,7 на сто, а при нетрайните потребителски стоки покачването е с 1,3%. В същото време производствените цени на енергията са намалели с 6,1% на годишна база. Цените в общата промишленост без енергията са се увеличили с 0,9 на сто.

Производствени цени в промишлеността в ЕС и еврозоната. Графика: Евростат

В еврозоната цените в общия промишлен сектор без енергията са нараснали с 1%, като тези на трайните потребителски стоки са се увеличили с 2%, а производствените цени на капиталовите стоки са нагоре с 1,8 на сто. Цените на енергията са се понижили със 7,4% на годишна база.

България е сред лидерите и по месечен ръст на производствените цени в промишлеността с покачване от 1,6%, колкото и в Гърция. Преди страната ни са само Ирландия с увеличение от 4,4% и Швеция с ръст от 1,9 на сто.

Словакия отчита най-голям месечен спад на производствените цени в промишлеността от 0,9%, следвана от Кипър с 0,8% и Испания с 0,5 на сто.

В ЕС и еврозоната производствените цени в промишлеността са се повишили с по 0,1% на месечна база, сочат данните на Евростат.