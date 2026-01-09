Все повече британци са изправени пред риск да загубят работата си

Все повече служители във Великобритания са изправени пред риск да загубят работата си - по-високо ниво от който и да е момент през последните почти три години. Това влошаване на пазара на труда след приемането на новия държавен бюджет вероятно ще разтревожи представителите на Английската централна банка (АЦБ), пише Bloomberg.

Броят на потенциалните съкращения - водещ индикатор за бъдещи загуби на работни места - е скочил до 33 392 през четирите седмици, приключили на 14 декември, според данни на Службата по несъстоятелност на страната. Това е най-високото ниво от началото на 2023 г. насам и на второто място в периода след пандемията от Covid-19.

Данните са особено тревожни, защото исторически съкращенията намаляват през декември. Миналия месец обаче те се влошиха значително, след като министърът на финансите Рейчъл Рийвс обяви допълнителни увеличения на данъците на стойност 26 млрд. паунда (близо 30 млрд. евро), които до голяма степен ще бъдат поети от домакинствата.

Признаците, че прочистването на пазара на труда се засилва, ще засилят аргументите на Английската централна банка да продължи с понижаването на лихвените проценти през 2026 г., докато представителите ѝ обсъждат колко далеч могат да стигнат с облекченията на паричната политика.

„Ако тези числа започват да се покачват, това ще е още една причина лихвите да започнат да намаляват по-бързо“, казва Джеймс Смит, икономист за развитите пазари в ING. „Пазарът на труда ще бъде ключовият фактор за АЦБ през следващите около три месеца“, добавя той.

Последните данни показват, че бизнесът до голяма степен е намалявал персонала си, като не е замествал служителите, които напускат, вместо директно да освобождава работници. Докладите за съкращенията обаче показват, че все повече компании вече активно уволняват хора, като броят на служителите, получили предизвестие в края на 2025 г., е почти с 50% по-висок от средния за останалата част от годината.

Бюджетът, обявен на 26 ноември, беше вторият голям данъчен удар на Рийвс в опита ѝ да възстанови публичните финанси. Първият ѝ бюджет от октомври 2024 г. беше насочен към бизнеса с увеличение на данъка върху възнагражденията, което се очаква да донесе 24 млрд. паунда през фискалната 2025–26 г., заедно с почти 7% увеличение на минималната работна заплата.

Оттогава компаниите са съкратили почти 190 хил. служители, а безработицата е нараснала до близо петгодишен връх от 5,1%, показват официални данни. Междувременно икономиката се сви през октомври за трети път за четири месеца, като се очаква растежът да се забави през цялата 2026 г.

Комисията по парична политика на АЦБ понижи лихвите отново през декември, след като гуверньорът Андрю Бейли се присъедини към онези централни банкери, които са по-загрижени за отслабващия пазар на труда, отколкото за инфлацията над целевите нива. Сигнализирайки, че цикълът на облекчаване, който намали основната лихва от 5,25% до 3,75%, е към края си, Бейли заяви, че все още не вижда категорични доказателства за по-рязък спад на пазара на труда.

Инвеститорите залагат само на още едно или две понижения на лихвите тази година. Това обаче може да се промени, ако ситуацията се влоши осезаемо, като Бейли също подчерта, че официалните лица трябва да бъдат „бдителни“ за всякакви признаци на влошаване.

Трябва да се отбележи, че данните за съкращенията се базират на компании, които планират да съкратят повече от 20 работници на обект, и следователно дават само частична картина. Британските фирми са задължени да подават формуляри HR1, за да уведомят служителите предварително за прекратяване на трудовите им договори, в зависимост от продължителността на заетостта им. Те също така трябва да информират правителството, преди да издадат индивидуални заповеди за уволнение.

Официалните данни за заетостта също сочат нарастващ натиск за съкращения, като равнището на уволнения достига 5,3 на 1000 служители през трите месеца до октомври - най-високото от пандемията насам.

Последните тримесечни данни също показват, че безработицата нараства все повече заради съкращаване на работни места от страна на фирмите, а не поради излизане на хора от икономическа неактивност.

Проучването Decision Maker Panel на АЦБ показа в четвъртък, че фирмите очакват допълнителни съкращения през 2026 г. В данните за четвъртото тримесечие на 2025 г. бизнесът прогнозира спад на заетостта с 0,4% - най-лошият резултат от 2020 г. насам.