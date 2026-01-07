IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Нарисуваното руско знаме не помогна - САЩ превзеха танкера "Маринера"

Корабът се опита да премине през блокадата на Вашингтон за Венецуела. Москва изпрати подводница, за да го пази, но това не помогна

16:50 | 07.01.26 г. 7
Наблюдението на &quot;Маринера&quot;. Снимка: Командването на американските сили в Европа
Министерството на правосъдието и на вътрешната сигурност на САЩ в координация с Пентагона извършиха операция по превземането на кораба Bella-1, който преди дни в открито море се прекръсти на "Маринера", съобщава командването на американските сили в Европа, цитирани от ВВС. Операцията е извършена в Атлантическия океан след двуседмично преследване.

САЩ обявиха санкции срещу собственика на танкера през 2024 година. Това е базираната в Турция компания Louis Marine Shipholding Enterprises, обвинена за връзки с Ислямския революционен гвардейски корпус в Иран. Според ВВС корабът редовно е превозвал петрол от Венецуела, както и от Иран. Смяната на имената, регистрации в зони без голям контрол, изключване на транспондерите са част от мерките, които предприемат корабите от "сенчестия флот", доставящи петрол от държави под западни санкции.

Bella -1 попадна в полезрението на американската брегова охрана през декември и тогава екипажът изрисува руския флаг на борда, заявявайки, че корабът е вписан в руските регистри под името "Маринера". От Министерството на транспорта на Русия съобщиха, че корабът е получил само временно разрешение да плава под руски флаг и осъдиха операцията на САЩ в открити води, провела се в нарушение на международното право.

Преди ден руското Министерство на външните работи коментира пред ТАСС, че танкерът "се радва" на несъразмерно голямо внимание от страна на военните на САЩ и НАТО и е следен от бреговата охрана, въпреки че се намира на около 4000 км от американското крайбрежие. По информация на The Wall Street Journal Москва е изпратила подводница и бойни кораби, за да защитят танкера.

Според публикации в Ройтерс край "Маринера" действително е имало руски бойни кораби, които обаче не са се намесили.

Последна актуализация: 17:34 | 07.01.26 г.
санкции срещу Русия сенчест флот кризата във Венецуела
Коментари

6
rate up comment 1 rate down comment 0
doba
преди 35 минути
Сандокан Спароу ;) с двата ножа
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 12 rate down comment 1
Доктор_Проктор
преди 2 часа
До: baba_meca Че то срещу умряло куче и аз мога ! Хайде да видим сега какво ще направят срещу 100 пъти по силна от тях армия !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 3 rate down comment 13
baba_meca
преди 2 часа
До: Доктор_ПрокторТия неща не са приятни за гледане :( Те виж украинците им се нагледаха и бродят като бежанци без дом из цял свят от 4 години. Ако пък толкоз имаш зор да ги гледаш. то Украйна не е далеко- отиди и виж на място...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 12 rate down comment 5
Доктор_Проктор
преди 2 часа
Хайде сега да видим Орешници, Посейдони, СУ 75 :) С моркова явно не става, сега с пръчката !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 24 rate down comment 7
гъбко
преди 3 часа
Според мен специално са изчакали да могат да докретат рассияните , и да го арестуват пред тях . За да натрият носът на всички , дето ще си помислят за в бъдеще да пробват същата схема ... :))) ... Още да карат с нередовни документи и изключени транспондери !! Морският търговски ред е за да се спазва !! Точка !! Новият свят се отлага , засега !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 29 rate down comment 4
evlogi
преди 3 часа
Руските протекции и " закрила" не помогнаха също и нито на Асад в Сирия, нито на Иран по време на 12 дневната война, нито на Мадуро ( интересно съчетание на български, Мадуро и Путин)....
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
