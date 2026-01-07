Нарисуваното руско знаме не помогна - САЩ превзеха танкера "Маринера"

Министерството на правосъдието и на вътрешната сигурност на САЩ в координация с Пентагона извършиха операция по превземането на кораба Bella-1, който преди дни в открито море се прекръсти на "Маринера", съобщава командването на американските сили в Европа, цитирани от ВВС. Операцията е извършена в Атлантическия океан след двуседмично преследване.

САЩ обявиха санкции срещу собственика на танкера през 2024 година. Това е базираната в Турция компания Louis Marine Shipholding Enterprises, обвинена за връзки с Ислямския революционен гвардейски корпус в Иран. Според ВВС корабът редовно е превозвал петрол от Венецуела, както и от Иран. Смяната на имената, регистрации в зони без голям контрол, изключване на транспондерите са част от мерките, които предприемат корабите от "сенчестия флот", доставящи петрол от държави под западни санкции.

Bella -1 попадна в полезрението на американската брегова охрана през декември и тогава екипажът изрисува руския флаг на борда, заявявайки, че корабът е вписан в руските регистри под името "Маринера". От Министерството на транспорта на Русия съобщиха, че корабът е получил само временно разрешение да плава под руски флаг и осъдиха операцията на САЩ в открити води, провела се в нарушение на международното право.

Преди ден руското Министерство на външните работи коментира пред ТАСС, че танкерът "се радва" на несъразмерно голямо внимание от страна на военните на САЩ и НАТО и е следен от бреговата охрана, въпреки че се намира на около 4000 км от американското крайбрежие. По информация на The Wall Street Journal Москва е изпратила подводница и бойни кораби, за да защитят танкера.

Според публикации в Ройтерс край "Маринера" действително е имало руски бойни кораби, които обаче не са се намесили.