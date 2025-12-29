Близките до Тръмп виждат златни печалби в Русия, но реалността може да ги шокира

Близкият до американския президент Доналд Тръмп кръг вижда неограничени възможности за печалби в Русия, но ги чака голямо разочарование, пише The Wall Street Journal.

Според анализа на изданието милиардерите Стив Уиткоф, който е дългогодишен партньор на Тръмп, и Джаред Къшнър - зет на Тръмп, смятат, че връщането на Русия в световната общност ще донесе пари и ще изглади кризата с Европа, а и с Украйна. Двамата са основният преговорен екип на САЩ, макар че не са част от администрацията в Белия дом.

По време брифинг след срещата си с украинския президент Доналд Тръмп заяви, че може да звучи странно, но Русия иска Украйна да е успешна, готова е да помогне с възстановяването ѝ и да ѝ доставя евтини енергоресурси. Това предизвика иронична усмивка на лицето на Володимир Зеленски, който обичайно успява да сдържа емоциите си.

Анализатори коментират още пред WSJ, че Русия по-скоро ще бъде шок за близките до Тръмп. Русия не е Елдорадо, казва Чарлз Хекер, който има 40-годишен опит в работата със СССР, а след това и с Русия. Икономиката на Русия се изчислява на 2,5 трилиона долара - макар и най-голямата държава в света по територия и богатите ресурси, всъщност размерът на икономиката е съизмерим с тази на Италия.

В страната има задълбочаващи се демографски проблеми, признати многократно и от президента Владимир Путин. Запасите до леснодостъпен петрол започват да се изчерпват, а за другите са нужни скъпи съоръжения и технологии. Министерството на енергетиката на Русия посочва, че делът на труднодостъпните находища на петрол (например в Арктика) ще се увеличи до 80% спрямо 59% днес.

Като цяло руската икономика няма други стимули за растеж освен войната в Украйна в момента (заради държавните поръчки за доставки на фронтовата линия, включително и ракети и дронове), а в мирно време - от износа на суровини.

Но всъщност много по-сериозният проблем за компаниите, който вероятно ще ограничи вълната от желаещи да инвестират, е авторитарният режим на руския президент. В последните години с укази той придобиваше бизнеси - американската Exxon например трябваше да отпише активи за 4,6 млрд. долара, губейки находищата в Сахалин, изземва собственост и на руски граждани, обвинени за "чуждестранни агенти" или опозиционери, и има опасения и за спазването на върховенството на закона.

Владимир Путин не крие враждебността си към Европа, определяйки наскоро европейските лидери като "прасенца", а в началото на годината заяви, че скоро всичко ще се регулира, защото Европа "ще подвие опашки" и "ще клекне в краката на своя благодетел" Тръмп. Такива заявления се правят и от други представители на руската администрация и според наблюдатели отношението ще се запази, докато Путин остане на власт.

Перспективите

Според Александра Прокопенко, бивш служител в руската централна банка, а днес сътрудник в "Карнеги Русия", след падането на санкциите в Русия ще се върнат някои инвеститори, на които не се налага да правят големи вложения. Те обаче ще се сблъскат с китайските конкуренти и бюрокрация, след като в Кремъл са категорични, че няма да "разстилат червения килим" за бизнеса, който се изтегли преди няколко години.

Друг възпиращ фактор ще бъдат и опасенията за връщане на санкциите, ако Русия отново нападне Украйна, отбелязва Майкъл Калви, чиято компания Baring Vostok работеше в страната и дори финансира създаването на Yandex. След спор с инвеститори, свързани с Кремъл, Калви беше арестуван от службата за сигурност ФСБ през 2019 година.

По-късно обвиненията бяха свалени, но бизнесменът се изтегли от Русия след началото на войната в Украйна.

Според руски опозиционери Путин може да спази своите обещания и да отвори икономиката си за Запада, но само докато Доналд Тръмп е на власт. Той ще потърси западните инвестиции, за да стабилизира държавата си и да се подготви за следващите стъпки от плана си за Украйна и Европа.