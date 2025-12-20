Пет извода от годишния цирк на Путин

Противно на обещанията на Кремъл, годишната сесия с въпроси и отговори на президента Владимир Путин никога не е момент, в който руснаците да споделят какво им е на сърцето. В действителност нещата стоят точно обратното: събитието предлага на Путин платформа да предаде това, което му е най-важно.

Геополитическите залози стават все по-големи, защото президентът на САЩ Доналд Тръмп натиска за постигане на мирна сделка в края на годината и държи колегите му в Брюксел и Киев в състояние на тревожно очакване, пише Politico.

За да се гарантира единство на посланието, петъчната пресконференция на Путин по традиция беше внимателно хореографирана, а въпросите – според Кремъл са били около 3 милиона, щателно проверени. Все пак няколко коментара сякаш се изплъзнаха на цензурата.

Ето 5 ключови извода от тазгодишния маратонски разговор.

(Все още) на пътя на войната

Откакто Кремъл забрани думата „война“, след като нахлу в Украйна през февруари 2022 г., и заплаши употребяващите я със съдебно преследване, измина дълъг път.

„Война или мир?“, попита съводещият на предаването спокойно изглеждащия Путин, когато събитието започна малко след обяд местно време. Въпросът зададе тона за почти петте часа, които последваха, през които войната в Украйна беше на преден план.

На въпроси, зададени от военни кореспонденти, ветерани и дори съпругата на загинал войник, Путин ясно отговори, че според него войната на Русия ще се води по план и всички проблеми са резултат от „прекомерна бюрокрация“.

В момент, когато различни проучвания показват, че много руснаци са нетърпеливи за някаква версия на мир, Путин призовава страната да се обедини зад войната, коментира пред изданието политическият анализатор от Москва Андрей Колесников. Посланието е, че „победата, под формата на мир според руските условия, е близо и населението е обединено в подкрепа“ на войната, казва той.

Руски мир

На зрителите им е простено, ако са си помислили, че са се качили в машина на времето и са се върнали към февруари 2022 г., когато Путин изложи причините си за нахлуването на руската армия в Украйна.

Очевидно опитвайки се да запази доброто мнение на Тръмп, Путин сигнализира, че Москва е „готова и желае“ някаква сделка за Украйна. Последвалите му думи обаче предполагат обратното. Той говори за „киевския режим“, който дойде на власт чрез „държавен преврат“, и каза, че Русия се бори с „неонацизма“.

Той също така намекна за исканията на Москва към Киев да се откаже от амбициите си за НАТО и да се изтегли от източните области на Украйна.

Както винаги, Путин се позова на „основните причини“ за войната – разширяването на НАТО е основното му оправдание за нахлуването в Украйна.

Към Европа и НАТО: Не се месете

Европа и НАТО отдавна предизвикват гнева на Путин. Той си призна, че по-рано тази седмица, когато по време на среща с представители на Министерството на отбраната нарече европейските лидери „малки прасенца“, думите са „излетели“ от устата му.

Това обаче не го спря да ги определи след това като „разбойници“, защото искат да използват замразените руски активи в подкрепа на Украйна.

Основната цел на Путин е генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който миналата седмица предупреди европейците да се подготвят за война от мащаба на преживяната от техните „баби и дядовци и прадядовци“.

„Наистина искам да попитам: Слушайте, какво казвате за подготовката за война с Русия?“, посочи Путин. „Можете ли дори да четете? Прочетете Националната стратегия за сигурност на САЩ“, добави той.

В отговор на въпрос на Стив Розенбърг от BBC относно възможността за военна ескалация, Путин се закле: „Няма да има нови специални военни операции, ако се отнасяте с уважение към нас и вземете предвид нашите интереси.“

Към руснаците: Прегърнете идеята

Руският президент отдели време, за да разнищи финансовите проблеми на руснаците на фона на забавящата се икономика и високата инфлация, тъй като Кремъл залива отбранителния си сектор с пари.

В коментар на статистиката той настоя, че няма причина за безпокойство и похвали „преднамерените действия“, предприети от финансовите институции на страната за стабилизиране на икономиката.

Междувременно, твърди той, руснаците се записват масово да се бият. „Има много млади момчета, студенти, които вземат творчески отпуск, за да подпишат договор [с армията] и да участват в бойни операции“, казва той.

В действителност Русия е понесла около 1 млн. жертви във войната с Украйна, а тези, които бяха мобилизирани през есента на 2022 г. и са живи, все още не са освободени, което предполага, че властите се борят да попълнят редиците на армията.

Путин „не е загрижен за цената на продължаването на „специалната военна операция“, независимо дали е финансова, човешка или психологическа“, казва анализаторът Колесников.

Против ЛГБТ+ като национална кауза

Въпреки че войната заема по-голямата част от ефирното време, Путин въпреки това преплита отговорите си с различни препратки към друга любима негова тема - „традиционните ценности“. Той предупреди европейските страни, че в бъдеще може да се сблъскат с конфискуване на техни активи, които се намират в консервативни държави.

„Утре някой може да не харесва политиките, свързани с ЛГБТ общността“, посочи той. „В мюсюлманските и ислямските страни има много строги закони, защитаващи техните традиционни ценности, които са нашите споделени традиционни ценности“, допълва той.

И след като 23-годишен студент се възползва от момента, за да предложи брак на приятелката си в ефир, Путин похвали младия мъж, че е започнал да се среща с партньорката му в средата на юношеските си години. „В Кавказ имат добрата традиция да женят децата си в ранна възраст. Трябва да вземем пример от тях“, подчерта той.

Според Путин, това, което обединява всички, които се борят за Русия на фронта, са техните „общи ценности“.

Фалшив или истински?

За зрителите най-вълнуващата част от сцената е големият екран, на който се показваха текстови съобщения, изпратени от обикновени руснаци. Някои се вписваха безпроблемно в общия тон на събитието: „Как мога да помогна Русия да се превърне в империя?“, гласи едно съобщение.

Други обаче не се вписват в тона: „[Това] не е директна линия, а цирк“ – това се чете в друго съобщение, появило се на екрана.

„Владимир Владимирович, петък е, можем ли да извадим бирата?“, гласи друг въпрос.

Не е ясно дали Кремъл умишлено позволява подобни съобщения, за да придаде на събитието вид на легитимност, или някои руснаци просто имат късмет.