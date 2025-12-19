Путин: Каквото и да открадне Европа от Русия, ще трябва да го връща

Европа ще претърпи не само имиджови, а и преки финансови щети в случай на конфискация на руски активи, като ще трябва някога да връща това, което ще открадне, съобщава БТА. Това заяви на ежегодната си голяма пресконференция руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

"Освен имиджовите щети може да има и преки щети, свързани с фундаменталните основи на съвременния финансов ред. И най-важното: каквото и да откраднат и както и да го направят, някога ще трябва да го връщат", посочи руският президент.

"Това няма да е само удар по имиджа на Европейския съюз, а ще подкопае доверието в еврозоната. Всъщност много държави държат своите златни и валутни резерви в еврозоната, не само Русия, а преди всичко страните производителки на петрол", каза Путин, имайки предвид страните с най-големи резерви в чужбина като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ), както и други държави от ОПЕК, посочва Ройтерс.

Лидерите на ЕС постигнаха тази нощ споразумение за отпускането на безлихвен заем на Украйна в размер на 90 млрд. евро, вместо да се използват замразени руски активи.

Снимка: Getty Images

Решението бе взето след продължили с часове дискусии между европейските лидери относно техническите детайли около евентуалното отпускане на безпрецедентен заем, обезпечен чрез замразените руски активи. Предприемането на подобен ход засега обаче се оказва прекалено сложна задача.

В белгийския депозитар Euroclear се държат 185 млрд. евро от замразените руски активи и е много трудно да се предоставят на Белгия гаранции срещу финансови и правни рискове от потенциални руски ответни мерки при използването на руското запорирано имущество в полза на Украйна.

Диалогът с Украйна

Президентът заяви още, че според Москва в Киев не са готови за мирни преговори, предаде Ройтерс.

Според Путин Русия е "готова и склонна" да сложи край на конфликта в Украйна по мирен начин, въз основа на принципите, които самият той е формулирал в реч пред служители на руското външно министерство през 2024 г.

Путин заяви, че руските войски напредват с бързи темпове в Запорожка област, където водят ожесточени улични боеве в стратегическия град Гуляйполе. По думите му руските сили са блокирали 3500 украински войници в района на Купянск, които нямат никакви шансове да се измъкнат от обкръжение, посочва ТАСС.

В отговор на журналистически въпрос Путин каза, че руската армия е поела пълния контрол над Северск в Донецка област и дори е напреднала с няколко километра западно от града.

Руският президент отбеляза, че украинската армия е останала практически без стратегически резерви, което, по думите му, трябва да подтикне Киев да търси уреждане на конфликта на масата за преговори.

Путин каза, че руските сили продължават да създават зони за сигурност по границата с Украйна, в частност в Сумска област.

Руският лидер коментира с ирония селфито на украинския президент Володимир Зеленски пред стелата на входа на град Купянск, като постави под съмнение достоверността на тези кадри.

"Казват, че стелата изглежда съвсем по друг начин, но работата не е там. Стелата се намира на разстояние от около километър от града. Защо да стои на прага? Направо да влиза", пошегува се Путин.

Руският лидер добави с по-сериозен тон, че сега цялото небе над Купянск гъмжи от дронове и че влизането в града е на практика невъзможно.

По думите му сега "топката е в полето на Запада и Украйна", след като е бил помолен на своята среща с американския си колега Доналд Тръмп през август в Аляска да направи компромиси и се е съгласил, предаде Ройтерс.

Икономиката на Русия

Путин каза също, че забавянето на икономическия растеж в Русия до 1% тази година от 4,3 процента през миналата е резултат на умишлени действия от страна на Централната банка за обуздаване на инфлацията.

По думите му, благодарение на тези действия индексът на инфлацията в страната ще се забави до 5,5-5,7% спрямо 9,5% миналата година. Путин добави, че въоръжените сили на Русия се нуждаят от стабилно финансиране от държавния бюджет.

(БТА)