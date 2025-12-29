Тръмп и Зеленски си разгледаха козовете и се разделиха със заявления за голям напредък

Ключовата среща в имението на американския президент Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго с украинския му колега Володимир Зеленски приключи без обявени резултати, но с добри намерения. В брифинг след разговорите, продължили почти три часа, Тръмп съобщи, че почти всичко е решено, остават "няколко пречки", но не уточни кои са те. По-рано украински анализатори изразиха своите опасения, че срещата в Овалния кабинет през февруари ще се повтори, този път не публично. Именно тогава Доналд Тръмп заяви на украинския си колега, че "няма козове", за да води тази война.

От досегашните заявления вероятните спорни моменти са гаранциите за безопасност за Украйна, Запорожката АЕЦ и неокупираните територии в Донбас. Според Тръмп Запорожката АЕЦ е най-голямата в света, макар че тя всъщност е най-голямата в Европа (с шест реактора), както и че може бързо да заработи отново, макар че Международната агенция за атомна енергетика (МААЕ) многократно предупреждава, че това не е възможно. Охладителното езеро на централата беше разрушено през 2023 година с взрива на стената на яз. "Каховка". Според експерти централата няма да може да работи в пълен обем, защото няма достатъчно възможности за охлаждане на всички шест реактора.

Централата е окупирана от март 2022 година и от лятото на същата година е в състояние на "студен режим", тоест част от касетките с ядрено гориво за извадени от съображения за сигурност, защото тя се намира в близост до фронтовата линия. Тръмп обясни, че Москва е направила голям жест и не е обстрелвала централата с ракети, както и предлага тя да бъде използвана съвместно - и от Русия, и от Украйна. Нещо повече - според американския президент Русия и Украйна вече работят заедно за възстановяване на централата. От МААЕ заявиха преди часове, че двете страни са обявили временно примирие, за да включат отново прекъснатите кабели за електроснабдяване към украинската енергийна мрежа, нужно за охлаждане на централата. От МААЕ признаха многократно, че техните инспектори не са допускани навсякъде в централата и има данни за заминирани части, което е сериозно нарушение на ядрената безопасност.

Тръмп е категоричен, че Владимир Путин иска мир и да види "процъфтяваща Украйна", както и да продължава да ѝ доставя евтини енергоресурси, както досега. Украйна спря да купува природен газ директно от "Газпром" след 2015 година , след окупацията на Крим.

Американският президент разговаря по телефона с руския си колега преди срещата си със Зеленски и се очакваше да говори отново след това, но по време на брифинга не стана ясно дали това се е случило. Той избегна отговор на въпроса дали ще има тристранна среща или разговори между президентите на САЩ, Русия и Украйна, но допълни, че е обсъждал възможността да се срещне отново с Владимир Путин.

Володимир Зеленски обърна внимание, че исканията за гаранции за сигурност вече са обсъдени и съгласувани изцяло, но не уточни какви са всъщност те. Той беше сдържан по отношение на коментарите за големия напредък и уточни, че около 90% от споразумението за мир е договорено, тоест толкова, колкото и преди срещата по неговите думи. Двамата не коментираха нищо относно исканията на Русия да няма разширяване на НАТО на изток и дори връщане на границите на НАТО до 1997 година (тоест без страните от Източна Европа, част от бившия социалистически блок, Швеция и Финландия).

По отношение на отдаването на неокупираните територии в Донбас Тръмп каза, че руският президент Владимир Путин не е готов на примирие, за да бъде проведен референдум, или избори за президент в Украйна, както и че Русия до месец ще окупира Донецка област, макар че не успя да направи това за четирите години пълномащабна война. Според оценки на военни анализатори, включително и руски, под контрола на Киев остават между 25% и 30% от административните граници на областта. Русия окупира близо 30% още преди пълномащабната война в периода от 2014 година до 2022 година.

Вече повече от година руската армия не може да превземе Покровск - град с площ от около 30 кв. км и 60 хил. души население преди пълномащабната война, и това остава най-горещата точка на бойното поле.

Зеленски каза само, че позициите на Русия и Украйна по отношение на териториите са различни, като допълни, че референдумът, за който се говори, е само едната опция за решение, но като цяло думата при такова решение е на Върховната Рада (парламента на Украйна). В Киев предлагат и Русия, и Украйна да изтеглят войските си от неокупираните части на Донецка области те да се превърнат в демилитаризирана зона за свободна търговия.

Двамата потвърдиха, че работата по примирието ще продължи, като украинският президент анонсира предстояща среща във Вашингтон заедно с европейските си съюзници. Тръмп обаче не коментира тази възможност.

Тръмп и Зеленски са разговаряли около час и с европейските лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, премиерът на Италия Джорджа Мелони, финландският президент Александър Стуб, френският президент Еманюел Макрон и полският им колега Карл Навроцки, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. В разговорите е участвал и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре, чиято страна е един от най-големите донори на Украйна с военна и финансова помощ.

Всички изразяват удовлетворение от "добрия напредък", макар че не се уточняват подробности за какво става въпрос. Стуб посочи в социалните медии, че са обсъждани възможностите за дълготраен и справедлив мир.