Русия и Украйна временно са прекратили огъня в района на Запорожката АЕЦ

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) обяви, че Русия и Украйна са се споразумели за временно прекратяване на огъня в района на Запорожката атомна електроцентрала, за да се ремонтират електропроводите, съобщава Ройтерс.

В изявление, публикувано в платформата X, от агенцията посочват, че е посредничила за прекратяването на огъня и наблюдава ремонтите, които се очаква да продължат няколко дни.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси благодари на двете страни за съгласието им за временния „прозорец на мълчание“, който е „част от продължаващите усилия за предотвратяване на ядрен инцидент по време на военен конфликт“.

Запорожката атомна електроцентрала е най-голямата в Европа . Тя не произвежда електроенергия повече от три години, откакто руските войски я окупираха през март 2022 г.

МААЕ изразява периодично опасения за безопасността на съоръжението заради прекъсванията на електрозахранването, обстрелът в близост и недостига на персонал. Мониторингова мисия на агенцията е разположена в централата от септември 2022 г., но руските власти често ограничават достъпа ѝ.

Въпросът кой да контролира централата е ключов в преговорите за мир, които САЩ водят с Русия и Украйна поотделно. Съгласно подкрепената от САЩ рамка, централата ще се управлява съвместно от Украйна, САЩ и Русия, като и трите страни ще споделят икономически ползи.

Украйна се опасява, че тристранен модел на управление би легитимирал окупацията на съоръжението от Русия.

Централата, разположена в украинския град Енерходар, произвеждаше около 20% от електроенергията на Украйна, преди Русия да започне войната.