Владимир Путин: САЩ искат Запорожката АЕЦ, за да копаят криптовалути

Русия и САЩ обсъждат съвместното управление на Запрожката АЕЦ, без участието на Украйна, съобщава руското издание "Комерсант", цитирайки руския президент Владимир Путин. По време на среща с представители на бизнеса днес (25 декември) той е коментирал, че САЩ се интересуват от централата, за да копаят криптовалути.

Преди ден украинският президент Володимир Зеленски каза, че САЩ предлагат съвместно управление на най-голямата европейска централа между тях , Украйна и Русия с равни дялове. Предложението на Киев е централата да бъде поделена само между САЩ и Украйна. В плана за мир, представен от Зеленски, Запорожката АЕЦ и съдбата на Донбас са две от точките, където все още няма решение.

В своето вечерно обръщение за 1401-ия ден от пълномащабната война украинският президент съобщи, че е разговарял с представителите на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Има добри идеи и работим за тяхната реализация, допълни още той.

Фамилията на американския президент има интереси в майнинга, приетжавайки дял от публичната компания American Bitcoin, както и в World Liberty Financial, и има собствена криптовалута -$Trump. В края на октомври вторият син на Доалд Тръмп - Ерик, съобщи, че семейството му е спелилило от криптовалутите над 1 млрд. долара през 2025 година.

Основният бизнес на семейството са недвижимите имоти, но от началото на годината криптовалутите също привличат интереса мя, припомня Bloomberg.

Запорожката АЕЦ беше окупирана от Русия още през март 2022 година и няколко месеца по-късно спря да работи. Дълго време Русия отричаше, че е разположила военни в централата, въпреки снимките на военна техника. И двете воюващи страни се обвиняват взаимно в обстрел, който често прекъсва захранващите кабели и оставя Запорожката АЕЦ без електрозахранването, необходимо за охлаждането на реакторите.

В нея все още работят експертите от украинската "Енергоатом", която е оператор на украинските ядрени централи, макар и вече с руски паспорти. В началото на лятото на 2023 година Русия взриви стената на яз. "Каховка", което разруши и системата на охлаждане на централата и според експерти тя няма да може да работи отново в пълния си обем. Централата има шест реактора по руска технология ВВЕР 1000, но вече от години използва ядреното гориво на американската Westinghouse.