В Русия признават: Купянск не е наш, Киев договаря военен отговор на ново руско нападение

Руските военни не са успели да укрепят позиции в Купянск нито преди заявленията за пълната окупация на града, нито след това, признават руски военни наблюдатели. Според множество публикации в Telegram каналите става въпрос за "психологическа операция", но явно не много добре съгласувана, защото заради коментарите за пълният контрол над Купянск и околностите са били изтеглени резервите и според руските наблюдатели всъщност това е позволило контраатаката, а не толкова усилията на украинските части.

В същото време на 9 декември в Кремъл с орден "Златна звезда" беше награден ръководителят на военната групировка "Запад" Сергей Кузовльов, който докладва на руския президент Владимир Путин за превземането на Купянск.

Заради Купянск успехите край Лиман и Сиверск сега няма да доведат до щурм към Словянск, допълват руските анализатори. В началото на седмицата от Въоръжените сили на Украйна признаха, че са се изтеглили от Сиверск, за да заемат по-добри позиции в защитата на Словянск.

Още в края на октомври Владимир Путин съобщи за окупацията на Купянск и потвърди това на няколко пъти, включително и по време на своята годишна конференция на 19 декември. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски отиде в града и награди участниците в защитата му. Путин призна по време на "Пряка линия", че Зеленски е бил в района, но и допълни, че се е снимал на "почти километър от града".

Украйна договаря военен отговор на нова руска атака

Украйна ще има защита, подобна на чл. 5 от договора за НАТО от САЩ и Европа, става ясно от плана за мир от 20 точки, който изработиха САЩ, Украйна и европейските съюзници. Това включва "координиран военен отговор" и възстановяване на всички санкции, ако Русия атакува отново Украйна. Те ще бъдат обявени за недействителни, ако Украйна без провокация открие огън по територията на Русия.

В плана е записано, че може да има и двустранни гаранции за сигурност и според изявленията на Володимир Зеленски такова ще има със САЩ и вероятно то ще бъде ратифицирано от Конгреса. Украинският президент отбеляза преди дни, че някои от точките по него няма да бъдат публични. Освен тези два документа има още поне два, които са били обсъждани в последните дни и един от тях се отнася до икономическото възстановяване на Украйна, който обаче не беше оповестен.

При представянето на плана пред журналисти в Киев Володимир Зеленски отбеляза още, че работи за получаване на конкретна дата за влизане в ЕС, което също е гаранция за сигурност на страната. Членството в ЕС е предвидено в 20-те точки, но в тях няма нищо относно членство в НАТО, което е заложено в украинската Конституция.

Нерешени обаче остават ключови въпроси

От думите на Зеленски обаче става ясно, че остават нерешени едни от най-важните въпроси - за териториите и за Запорожката АЕЦ. Руснаците искат Украйна да се изтегли от Донбас, а САЩ търсят компромисен вариант Украйна да не го направи, каза той.

Предложението на Вашингтон е прекратяването на огъня по линията на съприкосновението и създаването на демилитаризирана или свободна икономическа зона в Донецка и Луганска област, както и в Енергодар (където се намира Запорожката АЕЦ). При това положение Украйна и Русия ще изтеглят войските си, но останалата неокупирана територия в Донецка област ще остане украинска.

Зеленски смята, че този въпрос трябва да бъде решен на среща на президентите, а не от преговарящите екипи. Планът ще влезе в сила след ратификация - или от парламента, или на референдум в Украйна, допълни още украинският президент.

По отношение на Запорожката АЕЦ предложението на САЩ е централата да бъде управлявана съвместно между тях, Украйна и Русия с равни дялове. Киев е склонен да сподели централата, но само със САЩ - произведената електроенергия да бъде разделена на две, като САЩ могат да разполагат със своята част, както намерят за добре.

800 млрд. долара за възстановяване на Украйна

Плановете на Киев след войната включват създаване на фонд за възстановяване на стойност 800 млрд. долара, в който ще бъдат привличани и средства от частния бизнес. Украйна ще има достъп до европейския пазар, както и ще сключи споразумение за свободна търговия със САЩ.

Русия ще гарантира, че няма да пречи на търговското корабоплаване по р. Днепър, като Кинбурнската коса ще бъде демилитаризирана зона, както и в Черно море, е записано още в точките на мирния план.

Русия още не е реагирала на публикуваните точки

В началото на седмицата Зеленски каза, че американската страна е поискала плана за мир да не бъде публикуван, докато не се съгласува с Кремъл. Официално оттам все още няма реакция на представеното от него предложение. Според източници на Bloomberg обаче планът няма да бъде одобрен, защото липсва ангажименти за изтегляне на НАТО от източния фланг, ограничаване на броя и боеспособността на украинската армия (в плана се предвижда да е до 800 хил. души), както и за статута на руския език в Украйна.

В представените от Зеленски точки се говори за програми в училище относно културните различия.

Рождествено примирие не се случи

Въпреки предложенията на САЩ, Германия и папа Лъв ХІV примирие за коледните празници няма. Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за ден 1400 от пълномащабната война сочат 151 бойни действия спрямо 126 ден по-рано.

Русия е извършила и 80 въздушни удара със 193 управляеми авиационни бомби, както и 4000 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 6400 fpv-дрона.

Украинският проект DeepState съобщава за успехи на руските военни в три области - към Вовчанск, в Сумска област и в Мирнохрад. ВСУ съобщава за 10 атаки през миналото денонощие в Харковска област (край Вовчанск).Интензивни остават боевете в Костянтинивското направление (16 атаки), както и в Хуляйполе (21 атаки). Най-горещата точка е Покровск, където са регистрирани 36 атаки. Според украинския Център за отбранителни стратегии украинските военни работят за създаване на коридори за изтегляне от Мирнохрад.

ВВС на Украйна съобщава за вълни с дронове, насочени основно към Одеса и Киев. Има данни и за използвани авиационни бомби в Запорожие, Сумска област и Харков. През последните дни кметът на града Ихор Терехов съобщи, че части от града са без ток, вода и топлоподаване.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 141 свалени дрона над различни области и окупирания през 2014 година Крим. Има данни за нова атака към пристанището в Темрюк (Краснодарския край), при която са подпалени два петролни резервоара. В социалните мрежи се съобщава и за взривове в Симферопол и военната база Хвардейске в Крим.

Русия използва данни от китайски сателити за ударите си в Украйна

Русия използва данни от китайски сателите за ударите си по енергийни обекти в Украйна, сочат данни на украинското външно разузнаване. На 22 декември Русия нанесе деветият си масиран удар по украинската енергетика, който предизвика срив на мрежата в три области. Енергийнте компании отбелязват, че атаките са ежедневни и не им достига времето да ремонтират щетите. ДТЕК също така съобщи, че търси из цяла Европа оборудване за своите топлоцентрали, които са сред основните цели на руснаците от началото на есента.

Въпреки тези атаки досега не е имало пълен срив на мрежата в цяла Украйна.

Външното разузнаване е докладвало на президента още и за разполагането на ракети "Орешник" на т ериторията на Беларус, както и за опити за заобикаляне на санкциите срещу петролния сектор - компаниите сменят собствениците си и използват и други легални начини, за да избегнат мерките на Запада.