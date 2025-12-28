В Киев чакат за Зеленски повторение на фиаското в Овалния кабинет и в Мар-а-Лаго

На 28 февруари след публичен спор украинският президент Володимир Зеленски напусна Овалния кабинет без да може да поговори и подпише подготвяното седмици преди това споразумение за редкоземните минерали, с които Киев да се отплати за военната помощ. Точно десет месеца по-късно, на 28 декември, украинският президент отново се среща с американския си колега Доналд Тръмп, този път във Флорида в имението на американския президент в Мар-а-Лаго (о. Палм Бийч)

Зеленски отново носи няколко документа, разработвани седмици наред от екипите на САЩ и Украйна - за възстановяването на Украйна, гаранциите за сигурност и план с 20 точки за мира в Украйна. В първоначалните изявления Зеленски коментира, че една от най-важните теми между двамата са гаранциите за сигурност. На въпрос за гаранциите на журналисти при протоколните кадри Тръмп обаче нарече това "глупав въпрос" и заяви, че никой не знае как ще изглеждат тези гаранции.

Досега Киев разчиташе, че САЩ, заедно с европейските съюзници, ще предоставят гаранции за сигурност по подобие на чл. 5 на НАТО, тоест военен отговор при нова атака на Русия. Зеленски посочи, че според разговорите досега тези гаранции трябваше да бъдат за срок от 15 години, с възможност да бъдат удължени. Той се надява, че вероятно споразумение ще получи одобрение от Конгреса, каквито сигнали вече има.

Тръмп заяви отново, че според него президентите и на двете страни искат мир и допълни, че масираната атака срещу Киев преди ден е в отговор на удари на Украйна в тила на Русия. Той беше категоричен, че ако войната не приключи сега, ще продължи още дълго и милиони хора ще загинат. Той обаче не постави крайни срокове за постигане на споразумение.

Позитивното, което той посочи преди срещата, е че ще има план за възстановяването на Украйна. Но не коментира дали това може да се случи с руските замразени активи.

Преди срещата си със Зеленски Тръмп съобщи в социалната си мрежа Truth Social, че е провел "добър и продуктивен" разговор с руския президент Владимир Путин. По време на протоколните кадри Тръмп каза, че след срещата си със Зеленски отново ще говори с руския си колега. Тръмп говори с Путин и през есента, отново часове преди срещата му със Зеленски във Вашингтон. Тогава той за първи път изрази раздразнение от Путин и се очакваше да има засилване на натиска, включително и с ракети Tomahawk. Но след това срещата приключи без резултати.

В съобщения от Кремъл след разговора се отбелязва, че и Тръмп, и Путин са съгласни, че примирие, по време на което да се водят преговорите, за което настояват Украйна и Европа, всъщност ще удължи войната.

Още преди срещата на Тръмп и Зеленски украински анализатори бяха категорични, че ситуацията в Овалния кабинет ще се повтори. Този път вероятно не публично, но американският президент ще притисне отново Зеленски за капитулация. В Европа също няма добри очаквания, коментира източник на CNN.

Преди срещата на Зеленски Русия масирано удари по Киев с над 60 дрона, в атаката по цялата територия на Украйна, бяха използвани общо 500 дрона и над 40 раекти. По време на среща с военни Путин също така беше уведомен за настъпление по цялата линия на фронта и окупацията на Хуляйполе и Мирнохрад, макар че украинската армия и военни анализатори отричат този факт.

Един от сътрудниците на Путин - Юрий Ушаков, който участваше в преговорите с представителите на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, че в Кремъл отхвърлят идеята за примирие, дори и за да бъде проведен референдум за отдаване на териториите, или за провеждане на президентски избори, за каквито в Москва настояват.

В своето годишно интервю за ТАСС руският министър на външните работи Сергей Лавров беше категоричен, че Европа се готви за война с Русия и ще нападне, а Москва ще отговори "подобаващо". Лавров също така каза, че ако се стигне до война за Тайван, то Русия ще застане на страната на Китай.

Първите кадри от срещата между Тръмп и Зеленски е видно, че в разговорите ще участва и държавният секретар Марко Рубио. Очаква се онлайн в разговорите да участват и европейски лидери и пресконференция след края на срещата. Зеленски разговаря със свои европейски колеги преди да кацне в САЩ.