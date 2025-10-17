Доналд Тръмп: В Будапеща ще бъдем трима, но вероятно поотделно

"Не знам какво накара руския президент Владимир Путин да поиска да се срещнем, вероятно роля имат и ракетите Tomahawk", коментира американският президент Доналд Тръмп по време на брифинг в Белия дом заедно с украинския си колега Володимир Зеленски. "Но мисля, че наистина иска да сключим сделка", допълни още той.

На въпрос дали ще покани и Зеленски да се присъедини към предстоящата среща в Будапеща, Тръмп заяви, че неговата роля ще бъде на посредник, допълвайки, че между Путин и Зеленски има голяма ненавист. "Искам да го направим удобно за всички - ще участваме трима, но вероятно поотделно", обясни американският президент.

Според него всички страни заявяват желанието си за прекратяване на огъня и затова това ще стане. Все пак Тръмп допусна възможността Путин да "си играе с него, печелейки време", но допълни, че смята, че действително този път желанието му е да прекрати войната.

Украинският президент обаче коментира, че Путин не желае да спре да воюва и затова трябва да бъде принуден. Той поясни, че е готов на всякакъв формат на среща с руския президент - двустранна или тристранна, за да бъде постигат мир.

Според Зеленски отношенията му с Тръмп стават много по-добри, двамата почват да се разбират един друг, а в Белия дом са много добре запознати със случващото се на бойното поле.

Дронове за Tomahawk

Украйна ще предложи сделка - дронове срещу ракети Tomahawk, допълни още Володимир Зеленски. Според него войната вече е много по-технологична и за по-ефективни удари ракетите се нуждаят от допълнителната мощ на дроновете.

"Имаме интерес", потвърди Доналд Тръмп и допълни, че САЩ произвеждат и купуват дронове, а украинците "правят много добри".

Очакванията на Зеленски за края на войната са да бъдат проведени разговори и после постигнато прекратяване на огъня. "Дори и в Близкия изток се видя колко трудно е да се постигне примирие", допълни той. Тръмп обясни, че това е било постигнато при конфликта в Близкия изток, който определи като много по-сложен от войната в Украйна - въвлечени бяха 59 държави, допълни още американският президент.

На трето място Украйна очаква гаранции за сигурност, като "мрежата на НАТО" би била най-сигурна, но също така такава роля могат да играят и оръжия, включително и Tomahawk.

Американският президент призна, че използването на тези ракети ще бъде сериозна ескалация. Тръмп ги описа като много опасно, мощно и сигурно оръжие и припомни, че са били използвани много успешно в Иран преди няколко месеца. Той допълни, че САЩ също се нуждаят от тези ракети.