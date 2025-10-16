Украйна става по-креативна в опитите си да задържи САЩ, но накрая Путин говори с Тръмп

Украйна става все по-креативна и ефективна в общуването си с американската администрация, пише Bloomberg малко преди срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския му колега Доналд Тръмп във Вашингтон в петък (17 октомври). Това ще бъде третата визита на Зеленски в Белия дом от началото на мандата на Тръмп преди почти десет месеца.

Двамата се срещнаха на няколко пъти и извън Вашингтон, както и разговарят регулярно по телефона, включително и два пъти за два дни през миналия уикенд. В началото на седмицата обаче Зеленски анонсира пътуването си до САЩ с думите, че има дискусии, които "не са за по телефона".

Ден преди планираната среща обаче Доналд Тръмп разговаря с руския си колега Владимир Путин и двамата се разбраха за нови преговори следващата седмица и предстояща среща в Будапеща, на която да бъдат обсъден краят на войната. В пост в своята социална мрежа Truth Social Тръмп написа, че срещата е била много продуктивна и са обсъдени различни теми, включително и търговски сделки между САЩ и Русия след края на "безславната" война в Украйна.

До голяма степен това може да обезсмисли предстоящата среща със Зеленски, който пристига в САЩ с желанието да обсъди подсилването на противовъздушната отбрана на страната му и възможности за натиск срещу Русия, включително и нови ракети (Tomahawk). Според дипломати времето за разговор е добре подбрано - Киев ще опита да използва инерцията от постигнатия мир в Газа. В Белия дом виждат момента като "исторически", според определението на военния министър Пийт Хегсет.

Същото обаче използва и Владимир Путин - според публикацията на Тръмп руският президент го е поздравил за успеха, който постигна в Газа, и е изпратил специални поздрави за първата дама Мелания, която се ангажира с връщането на украински деца, отведени в Русия.

Досега американският президент винаги е отбелязвал добрите си отношения с руския лидер, но в последните седмици призна, че досега те не са му помогнали да сложи край на войната в Украйна. Той постепенно започна да усилва натиска си върху Кремъл и определи Русия като "книжен тигър", който не е успял да спечели война, която истинска военна сила би спечелила за между три дни и седмица. Това се случи след срещата в Аляска, преди която в Белия дом обявиха за очакван голям пробив, но в крайна сметка Русия засили ударите по Украйна.

Украйна има списък с предложения за сътрудничество

Според източници на Bloomberg Зеленски не отива с празни ръце във Вашингтон и ще предложи да сподели военни разработки със САЩ в замяна на доставки на критично важни оръжия и енергийни продукти. Украйна придоби уникален за други западни държави опит при разработката на дронове и те са част от въоръжението, което блокира руското настъпление по линията на фронта.

Според посланика на Украйна в САЩ Олга Стефанишина подобно сътрудничество би било стратегическо за Украйна и ще даде предимство на САЩ и съюзниците в НАТО.

Украински държавни чиновници отбелязват още и големият интерес на поне четири държави към морските дронове на Украйна, с чиято помощ беше изтласкан руския Черноморски флот от историческото му седалище в Севастопол.

Енергийно сътрудничество

Bloomberg отбелязва още, че тема за разговори между представители на Украйна и САЩ ще бъдат доставки на американски втечнен газ за Украйна след ударите с балистични ракети и ракети "Кинжал" по газовите находища и хранилища в страната. Дори и в нощта срещу 16 октомври Русия атакува масирано находищата и газова инфраструктура в Полтавска област. При удара бяха използвани 26 ракети "Искандер - М" и две ракети "Кинжал", които са предизвикателство за украинската ПВО.

Според източници на агенцията Киев ще предложи и евтин достъп на американските компании до газохранилищата в страната - руските ракети досега не са успели да ги разрушат, но разршената инфраструктура може да направи труден достъпа до газа.

В началото на войната "Нафтогаз" предлагаше опция за съхранение на газ за европейските търговци. След като спря транзита на руския газ обаче газовата инфраструктура на Украйна стана мишена за руските ракети.

С плановете за спиране на доставките на руския природен газ обаче подобни възможности могат да станат отново привлекателни.

По отношение на енергийните предложения Киев има и още една идея - да предложи на американски компании транзит на петрол за Европа по тръбопровода "Дружба".