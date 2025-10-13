В Москва са притеснени от ракетите Tomahawk, Тръмп планира разговор с Кремъл

Вероятността за доставки на ракети Tomahawk на Украйна предизвиква изключителна загриженост в Москва, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред Россия 1. Той посочи, че тези ракети са "сериозно оръжие", но не биха променили положението на бойното поле. В началото на октомври руският президент Владимир Путин заяви, че предаването на тези ракети би било ескалация на конфликта, но също така ги неглижира като остаряла технология и допълни, че руските системи за ПВО ще се научат да ги унищожават.

Ракетите Tomahawk влизат в масово производство през 1983 година и са едно от масово използваните оръжия във войната в Персийския залив в началото на 90-те години на миналия век. САЩ използваха тези ракети и при ударите по ядрени съоръжения в Иран по-рано тази година.

"Виждаме и чуваме, че Русия се бои от факта, че американците могат да ни дадат Tomahawk и това е сигнал, че такъв натиск може да доведе до мир", коментира от своя страна украинският президет Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1327-ия ден от началото на пълномащабната война. През уикенда той на два пъти говори с американския президент Доналд Тръмп и според изявленията и на двамата основната тема са били ракети за системите Patriot и далекобойни оръжия за Украйна.

Доналд Тръмп коментира пред журналисти на борда на самолета си на път за Израел, че ако войната в Украйна не бъде урегулирана, той ще даде ракети Tomahawk на Киев. "Мисля, че бих могъл да поговоря с Русия за това. Казах това на президента Зеленски, защото Tomahawk са нова стъпка в агресията", заяви той и допълни, че това са много мощни ракети и едва ли Русия иска те да полетят в тяхна посока.

Единствената цел на Tomahawk ще бъдат военни цели

Нашата цел е да спрем руския президент Владимир Путин да воюва - или чрез дипломатически натиск, което ще е най-добре за всички нас, или на бойното поле, коментира още украинският президент в интервю за Fox News. Той гарантира, че всяка цел на ракетите Tomahawk ще бъде военна. "При всичката болка, която ни причиняват руснаците, загубите на военни и цивилни, на цели семейства и деца, ние никога не атакуваме граждански цели", заяви Зеленски.

Преди дни Доналд Тръмп коментира пред журналисти в Белия дом, че почти е взел решението за подсилване на далекобойните възможности на Украйна, но иска да знае как точно ще бъдат използвани. По оценка на Института за изучаване на войната (ISW) има повече от 2000 цели на територията на Русия, които могат да бъдат поразени с ракетите. Сред тях е заводът за производство на дронове в Татарстан, военни бази и летища, както и складове.

Ако Русия използва ядрени оръжия, ще ни трябва друга планета

Русия е ядрена сила, но Трета световна война с ядрени оръжия ще е лудост, посочи в своето интервю за Fox Зеленски. "Ако Русия реши да използва ядрени оръжия, ще ни трябва друга планета", допълни той.

Зеленски очаква решението на Тръмп за нови далекобойни оръжия, но това, на което се надява, са системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и санкции срещу Русия. "Разбирам неговата позиция и защо иска Европа първа да прекрати всички енергийни договори с Русия, но е трудно за нас. Нямаме много време", обясни украинският президент и допълни, че се надява на вторични санкции от САЩ за покупката на руски петрол, което би било болезнено за Москва, както и на приемането на 19-я пакет със санкции от Европа, което вероятно ще се случи през този месец.

Санкциите трябва да бъдат насочени основно към енергийния и банковия сектор, към флота на Русия, както и да няма възможност да бъдат заобикаляни, заяви още Зеленски.

Зеленски отказа да коментира дали получава от САЩ информация за далекобойните удари, но потвърди, че службите на двете страни "работят на много добро ниво днес". Преди дни по време на брифинг в Киев той посочи, че Украйна получава разузнавателна информация от САЩ основно за своята защита - за системите Patriot, NASAMS и Iris-T.

САЩ дават насоки на украинските далекобойни дронове

Според публикация на Financial Times обаче САЩ споделят разузнавателна информация, която насочва ударите на украинските дронове по руските рафинерии. Източници на изданието отбелязват, че Киев избира целите, а Вашингтон дава информация за слабите страни, маршрутите, при които се избягват системите за ПВО и други данни.

Според Ройтерс Вашингтон е поискал и други държави от НАТО да оказват подобна подкрепа на Украйна. Източници на агенцията допълват, че САЩ се готвят и да предоставят още оръжия, които да подкрепят ударите в тила на Русия.

Според анализатори Украйна е ограничила 40% от капацитета за преработка на петрол на Русия. Атакувани са поне 16 от 38 рафинерии в Русия, някои от тях по повече от един път.

Главнокомандващият ВСУ ген. Олександър Сирский отбеляза, че през септември са нанесени 70 удара в тила на Русия - рафинерии, петролни депа и заводи, свързани с производството на оръжия и боеприпаси.

През уикенда Украйна атакува най-голямата рафинерия в Башкирия с капацитет за преработка на над 17 млн. тона петрол годишно, както и станция "Суходолна" на петролопровод в Ростовска област. В нощта срещу 13 октомври за втори път през последните дни беше ударен и петролният терминал във Феодосия, който е най-големият на полуостров Крим. Министерството на отбраната на Русия съобщи за свалени 17 дрона над Крим и 15 над Черно море вечерта на 12 октомври.

В сутрешните часове украинските дронове поразиха и топлоцентрала в Симферопол, което спря електрозахранването в Симферопол и във Феодосия, сочат още съобщения в социалните мрежи.

Русия също продължава своите атаки по украинските енергийни обекти - под обстрел са газопроводи и електроцентрали в Донецка, Одеска и Черниговска област. В Одеса, както и след масираната атака срещу Киев в петък, енергийните дружества възстановиха енергоснабдяването за броени часове. Руски военни кореспонденти отбелязват, че след почти четири години война ударите по енергийната инфраструктура все още "не могат да върнат Украйна в каменната ера", въпреки че изглеждат ефектно.

Зенитните дронове на Украйна увеличават своята ефективност

Дроновете прехващачи, които разработи Украйна, имат 68% успеваемост и ефективността им расте, но страната няма достатъчно средства да произвежда повече, въпреки че има капацитет, отбеляза още Зеленски в своето интервю за Fox News. Той посочи, че за свалянето на един далекобоен дрон са необходими поне 2-3 зенитни дрона. Тяхната цена е между 3 хил. и 5 хил. долара, а цената на един Shahed, произведен от Русия ("Геран"), е между 120 хил. и 150 хил. долара.

"Сега това е най-евтиният начин да се защитим от далекобойните дронове", отбеляза украинският президент и допълни, че са необходими хиляди зенитни дронове всеки ден.

Лошото време върна на бойното поле бронираната техника

Лошото време върна на бойното поле бронираната техника, особено около Добропиля, сочат данни на украински военни наблюдатели. Това от своя страна увеличи загубите на руската армия, тъй като украинците имат отговор на това настъпление благодарение на дроновете си. Руснаците разчитат, че дъждът и мъглата скоро ще ограничи работата на дроновете и ще успеят да продъжат натиска.

Руски военни кореспонденти пишат в Telegram, че в момента и двете воюващи армии имат една цел - запазване на потенциала си и изтощение на врага.

С пробив в Добропиля Русия опитва да подсили натиска към Покровск, за чиято окупация работи от октомври 2024 г. В района е струпана около 130-хилядна армия, която обаче все още не успява да премине през предградията на града. От месеци това е направлението с най-интензивни боеве. По данни на Генералния щаб на ВСУ към 22 часа на 12 октомври в Покровското и свързаното с него Олександривско направление са регистрирани почти половината от всички бойни действия - 56.

Интензивни са боевете в Харковска област (18), както и в Костянтинивското направление (преди Торецко направление), където са регистрирани 11 атаки към 22 часа на 12 октомври.

ВСУ съобщава за подобряване на позициите си в Орихивското направление (Запорожка област), където според руски наблюдатели са изпратени резерви. Геолокализирани данни показват и връщане на позиции около Купянск.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ към този час на миналото денонощие съобщава за общо 123 атаки. Русия е извършила и 60 въздушни удара със 140 управляеми авиациони бомби, както и 3000 артилерийски обстрела. Има данни за използвани 2100 дрона по позиции на фронта и близките населени места.

Всеки, който поиска да печели от войната, вече сключи договор с руската армия

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на публикации в руски опозиционни издания, които съобщават за намаляване на доброволците за войната. Всички, които желаеха да спечелят от войната, вече сключиха договори, отбелязват военните анализатори.

В последните дни има засилена реклама на руската армия за набиране на доброволци. Мащабната кампания отбелязват и руски военни кореспонденти в каналите в Telegram.

Русия предлага залащане на повече от 6 млн. рубли (почти 75 хил. долара) за една година, включително и еднократен бонус, достигащ до 2,5 млн. - 3 млн. рубли, опрощаване на дългове (до 10 млн. рубли), образование за децата и други социални придобивки за семействата на доброволците.

Според ISW дори и увеличение на заплащането не би увеличило съществено броя на доброволците във войната. Това ще накара Путин да обмисли принудителна мобилизация или да преговаря за края на войната. Русия обаче в момента провежда и своята есенна наборна служба и може да се очаква, че част от новобранците ще сключат договори за участие в т.нар. от властите в страната "специална военна операция".