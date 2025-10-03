Украйна обеща симетрични удари по Русия, Путин неглижира остарелите ракети Tomahawk

Преди година Украйна нямаше възможностите за далекобойни удари, които има днес, коментира по време на брифинг в Дания украинският президент Володимир Зеленски. Той участва в Седмата среща на върха на Европейската политическа общност, който се проведе в Копенхаген.

"Ние никога не атакуваме обекти на гражданската инфраструктура в Русия, отговаряме на техните атаки по нашата енергийна система", коментира той и допълни, че Украйна вече има възможност да отвърне на руските атаки, които през миналата зима доведоха на няколко пъти до срив на енергийната система на страната.

"Сега ние можем да отговорим и те усещат нашия силен отговор", каза украинският президент и призова за финансова подкрепа от партньорите за производството на още дронове. В момента Русия използва по 500-600 дрона на ден, а украинците - 100-150, отбеляза още той.

"Ще намерим средствата, ще намерим оръжията и ще извършим тези операции", заяви и началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Андрий Хнатов в интервю за "Укринформ", не изключвайки срив на енергийната система на Москва тази зима.

В края на септември след обстрели по мрежата Белгород остана без захранване за часове.

Путин неглижира Tomahawk - мощна, но остаряла ракета

Досега Украйна използва само своите дронове, достигащи дълбоко в тила на Русия, но по време на брифинга в Дания Зеленски отбеляза, че след последната си среща с американския президент Доналд Тръмп очаква Киев да получи "още нещо". Преди дни във Вашингтон кометираха, че се обсъжда възможността да бъдат предоставени ракети Tomahawk. Според британското издание The Telegraph разговорите в момента са замразени заради блокираната работа на американската администрация.

По време на Валдайския форум руският президент Владимир Путин каза, че нови западни ракети няма да променят хода на войната, а само ще влошат отношенията между САЩ и Русия. Той, както и много руски военни анализатори, неглижира системите Tomahawk, определяйки ги като мощни, но с остаряла технология.

"Имаше ATACMS и какво от това? Да, нанесоха щети, но в крайна сметка руската система за ПВО се справи. Приспособихме се, научихме се да ги сваляме", каза Путин. В своето изявление пред форума той каза, че резултатите на бойното поле идват от войниците и определи украинската армия като "работническо-селска".

В края на 2024 година Украйна нанесе няколко удара с ракети ATACMS по територията на Русия, но с идването на Тръмп доставките на тези ракети бяха спрени.

Русия нанесе нов масиран въздушен удар по Украйна

В нощта срещу 3 октомври Русия нанесе нов комбиниран въздушен удар по Украйна. Военно-въздушините сили (ВВС) съобщават за вълни от дронове, крилати и балистични ракети, насочени към Харковска, Одеска, Полтавска, Днипропетровска и Киевска област. Има данни за удари по локомотивни депа в Одеска и Черниговска област. В някои региони се съобщава за прекъсване на електроснабдяването.

Украйна атакува авиобазите "Белбек" и "Кача" в Крим, има съобщения за взривове и в Севастопол. За кратко снощи беше затворено летището в Сочи заради обстрела с дронове и към Краснодарския край. Има съобщения за атаки с безпилотни катери по най-голямото пристанище на Русия в Черно море - Новоросийск, където е новата база на руския Черноморски флот.

Местните власти съобщават и за пожар в един от заводите на "Азот" в Пермския край - "Уралхим", разположен в Березники. Заводът е един от най-големите производители на торове в Русия, произвеждащ вещества, използвани и в оръжейната индустрия. Инцидентът беше потвърден от губернатора Алексей Казаченко, но не е ясно дали става въпрос за атака или технически проблем.

Преди няколко дни по технически причини се подпали рафинерия в Ярославска област, близо до столицата Москва.

През септември Русия е използвала близо 6900 дрона срещу Украйна

През септември Русия е атакувала Украйна с 6900 дрона от различни видове, сред които и 3600 Shahed-и, съобщи в социалните мрежи главнокомандващият

Въоръжените сили на Украйна ген. Олександър Сирский. Той отбеляза, че тактиката на използване на безпилотните апарати се променя непрекъснато, за да бъдат максимално затруднени системите за противовъздушна отбрана (ПВО). Активно се атакуват обекти от критичната инфраструктура.

Сирский отбеляза още, че през последните седмици са се увеличили ударите по населените места в близост до фронтовата линия и се работи по укрепване на ПВО в тези райони, включително и чрез увеличаване на броя на операторите на дроновете прехващачи, които разработи Украйна.

Според публикация на Financial Times успеваемостта на тези прехващачи е между 60% и 90%, в зависимост от уменията на операторите и други фактори. Преди време украинският президент Володимир Зеленски заяви, че са нужни около три дрона прехващача, за да бъде свален един Shahed. При цена от около 2000 долара това е една от икономически изгодните алтернативи.

Лекомоторна авиация на лов за дронове

Олександър Сирский отбелязва, че се работи и по други направления - например използването на лека авиация и хеликоптери в борбата с безпилотните апарати, като това е отговор на по-голямата височина, на която летят сега руските дронове.

Допреди няколко месеца една от най-ефективните части за борба с дроновете бяха мобилните наземни групи със стрелково оръжие, но тяхното значение намаля с промяната в начина, по който атакуват дроновете - от по-голяма височина и с по-висока скорост.

Източник на Business Insider отбелязва, че хеликоптерите свалят около 40% от свалените дронове в някои региони и в момента се работи именно за укрепване на това звено. Украински военни анализатори отбелязват, че лекомоторните самолети може би са едни от най-евтините и ефективни методи в борбата с дронове.

Русия се бори да окупира Вовчанск

Въпрос на време е окупацията на Вовчанск, коментира по време на Валдайския форум Владимир Путин. Населеното място е в Харковска област, където Русия се опитва да създаде буферна зона от май 2024 г. След масираните обстрели с артилерия и авиационни бомби Вовчанск, както и повечето населени места около границата с Русия са напълно разрушени и необитаеми.

Украинският военен анализатор Олексадър Коваленко пък отбеляза, че в първите месеци на войната Русия се целеше и настъпваше към Киев, Харков и Одеса, а почти четири години по-късно втората армия в света се хвали с окупацията на "Успенивка, Антонивка, или някоя Веселивка със седем къщи, разрушени до основи".

Путин обяви още, че руската армия е в настъпление по всички точки на фронтовата линия, което не се потвърджава дори и от руските военни кореспонденти.

Сводката на ВСУ за 1317-ия ден от пълномащабната война сочи за запазване на интензивността на бойните действия. Регистрирани са 162 бойни действия, както и 70 въздушни удара със 174 управляеми авиационни бомби. Русия е извършила 4600 артилерийски обстрела и е използвала 5900 fpv-дрона по позиции на фронтовата линия и близките населени места.

В Харковска област са регистрирани девет атаки. Според анализите на Института за изучаване на войната (ISW) руските военни са далеч от окупацията на Вовчанск. Интензивни са боевете още и в Лиманското (13) и Торецкото направление (17).

Най-горещата точка от месеци е Покровското и свързаното с него Новопавливско направление, където са регистрирани 76 бойни действия. Руското настъпление в тази зна продължава с малки групи от 2-3 души, което беше потвърдено и от руския президент.