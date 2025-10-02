IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Путин отвърна на Тръмп: А НАТО "книжен тигър" ли е?

Руския ще реагира бързо на всяка провокация, предупреди руският президент

22:09 | 02.10.25 г. 6
Автор - снимка
Създател
Руският президент Владимир Путин. Снимка: EPA/БГНЕС
Руският президент Владимир Путин. Снимка: EPA/БГНЕС

Руският президент Владимир Путин отвърна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който нарече Русия „книжен тигър“, като намекна, че НАТО може да е такъв и предупреди Европа, че Москва ще реагира бързо, ако сметне, че е повокирана, предава Ройтерс.

Войната на Русия в Украйна, най-кървавата в Европа от Втората световна война, предизвика най-голямата конфронтация между Русия и Запада от кубинската ракетна криза през 1962 г. и руски официални представители твърдят, че вече са в „горещ“ конфликт със Запада.

Путин, който говори в рамките на Владайската дискусионна група в черноморския курорт Сочи, заяви, че руските сили настъпват по целия фронт в Украйна и че почти всички страни членки на НАТО, ръководен от САЩ, вече се сражават срещу Русия.

Тръмп, който преди време заяви, че Киев трябва да отстъпи територия, за да постигне мир с Москва, обърна рязко реториката си миналата седмица, като заяви, че според него Украйна може да си върне цялата територия от Русия и определи Москва като „книжен тигър“. Той потвори това тази седмица.

„Книжен тигър. Тогава какво следва? Идете и се заемете с този книжен тигър“, каза Путин. „Ако се борим с целия НАТО, ние се движим, настъпваме и се чувстваме уверени, а сме „книжен тигър“, тогава каква е самата НАТО?“, запита той.

Станите членки на НАТО предоставят на Украйна разузнавателни данни, оръжия и обучение и предизвикват истерия около предполагаеми планове на Русия да атакува страна членка на НАТО, заяви руският президент и определи това като „невъобразимо“.

Свързани статии

„Ако някой все още има желание да се състезава с нас във военната сфера, ние казваме: чувствайте се свободни, пробвайте. Контрамерките на Русия няма да закъснеят“, каза Путин.

Путин определи войната като повратна точка в отношенията на Москва със Запада, който според него унижил Русия след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. с разширяването на НАТО и навлязъл в сферата на влияние на Москва.

Западноевропейските лидери и Украйна определят войната като заграбване на територия в имперски стил и многократно се зарекоха да нанесат поражение на руските сили. Те твърдят, че ако Русия не бъде победена, Путин ще рискува да атакува страна членка на НАТО.

„Искам само да кажа: успокойте се, спете спокойно и се грижете за собствените си проблеми. Вижте само какво се случва по улиците на европейските градове“, заяви Путин.

Той каза, че въоръжените сили на Украйна изпитвали сериозен недостиг на човешка сила и страдали от дезертиращи войници, докато Русия имала достатъчно войници. Путин допълни, че Киев трябва да преговаря за прекратяване на войната.

По думите му Русия контролира почти цялата Луганска област, около 81% от Донецка област и около 75% от Зопорожка и Херсонска област.

Руските сили контролират около 19% от Украйна и са завзели 4750 кв. км през миналата година, сочат проукраински карти.

Путин заяви още, че има риск от ескалация, ако САЩ предадат на Украйна ракети "Томахоук". Същевременно обаче руският лидер изрази мнение, че този ход не би променил ситуацията на бойното поле в Украйна.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза в неделя, че Вашингтон обмислят дали да предадат ракети "Томахоук" на Украйна.

В отговор на въпрос какво би означавало това Путин каза, че това може да е нещо опасно, защото крилатите ракети са мощни и биха могли да представляват заплаха.

"Невъзможно е да използваш "Томахоук" без директното участие на американски военен персонал", заяви руският лидер. "Това ще означава напълно нов, качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и САЩ", предупреди Путин.

Той каза, че ракетите "Томахоук" биха могли да навредят на Русия, но тя просто ще ги сваля и ще подобри системите си за противовъздушна отбрана.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 23:09 | 02.10.25 г.
Владимир Путин войната в Украйна НАТО Доналд Тръмп
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
6
rate up comment 0 rate down comment 1
Голямото-дърво
преди 20 минути
Бензинджиницата без ракети и бензин,мачка NATOто,което подло се крие зад 404,като знаете каква! : )
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 2 rate down comment 1
Solar Power
преди 36 минути
Какви сфери на влияние те бият отзад ве путлерастарине ... БЪЛГАРИЯ не е сфера на влияние на НИКОГО а още по-малко на рашка ... Тези сфери и империи останаха в предния век. другарю :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 3 rate down comment 2
гъбко
преди 39 минути
До: гъбко ...Великите му ескадрони се придвижват с камикадзета на прибежки и влачат мешките с магаренца . Разминира черноземЪт с жива сила ... Могъщите му карабли ракетоносци ги пренесоха на ръце в центъра на държавата , дано не ги достигат дронове . Префалените му ПВОта са като дантелена покривка на подлакЪтници на фотьойл . Направиха му на невъзстановим скрап половината стратегическа авиация ... Високоточните му оружия изпогърмеха и му изпоразрушиха ракетните полигони . Не книжен а въздухар !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 3 rate down comment 2
гъбко
преди 48 минути
Издирваният от Международният съд в Хага за системни престъпления срещу човечествотро се упражнява за пред вътрешната си аудитория ... Жалка картинка , супер-дупер реактивната му броня по танкове и беемпенца сработи ли ?! Ми не , пукат кат пуканки . Супер-дупер наточените му кат дърводелски моливи и строени ракети поразяват ли квото требва ?! Ми не , свалят ги . Де му ги космическите сили ?! Внася снаряди от страната на ходещите скелети и фърля дронове по лиценз от най-технологическата пустиня !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 3 rate down comment 5
bgmarcus
преди 1 час
НАТО е точното олицетворение на Волен Сидеров по-подходящо сравнение трудно може да се намери
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 4
Aлexaндpo
преди 1 час
По-скоро е книжна cow :):):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още