Путин отвърна на Тръмп: А НАТО "книжен тигър" ли е?

Руският президент Владимир Путин отвърна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който нарече Русия „книжен тигър“, като намекна, че НАТО може да е такъв и предупреди Европа, че Москва ще реагира бързо, ако сметне, че е повокирана, предава Ройтерс.

Войната на Русия в Украйна, най-кървавата в Европа от Втората световна война, предизвика най-голямата конфронтация между Русия и Запада от кубинската ракетна криза през 1962 г. и руски официални представители твърдят, че вече са в „горещ“ конфликт със Запада.

Путин, който говори в рамките на Владайската дискусионна група в черноморския курорт Сочи, заяви, че руските сили настъпват по целия фронт в Украйна и че почти всички страни членки на НАТО, ръководен от САЩ, вече се сражават срещу Русия.

Тръмп, който преди време заяви, че Киев трябва да отстъпи територия, за да постигне мир с Москва, обърна рязко реториката си миналата седмица, като заяви, че според него Украйна може да си върне цялата територия от Русия и определи Москва като „книжен тигър“. Той потвори това тази седмица.

„Книжен тигър. Тогава какво следва? Идете и се заемете с този книжен тигър“, каза Путин. „Ако се борим с целия НАТО, ние се движим, настъпваме и се чувстваме уверени, а сме „книжен тигър“, тогава каква е самата НАТО?“, запита той.

Станите членки на НАТО предоставят на Украйна разузнавателни данни, оръжия и обучение и предизвикват истерия около предполагаеми планове на Русия да атакува страна членка на НАТО, заяви руският президент и определи това като „невъобразимо“.

„Ако някой все още има желание да се състезава с нас във военната сфера, ние казваме: чувствайте се свободни, пробвайте. Контрамерките на Русия няма да закъснеят“, каза Путин.

Путин определи войната като повратна точка в отношенията на Москва със Запада, който според него унижил Русия след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. с разширяването на НАТО и навлязъл в сферата на влияние на Москва.

Западноевропейските лидери и Украйна определят войната като заграбване на територия в имперски стил и многократно се зарекоха да нанесат поражение на руските сили. Те твърдят, че ако Русия не бъде победена, Путин ще рискува да атакува страна членка на НАТО.

„Искам само да кажа: успокойте се, спете спокойно и се грижете за собствените си проблеми. Вижте само какво се случва по улиците на европейските градове“, заяви Путин.

Той каза, че въоръжените сили на Украйна изпитвали сериозен недостиг на човешка сила и страдали от дезертиращи войници, докато Русия имала достатъчно войници. Путин допълни, че Киев трябва да преговаря за прекратяване на войната.

По думите му Русия контролира почти цялата Луганска област, около 81% от Донецка област и около 75% от Зопорожка и Херсонска област.

Руските сили контролират около 19% от Украйна и са завзели 4750 кв. км през миналата година, сочат проукраински карти.

Путин заяви още, че има риск от ескалация, ако САЩ предадат на Украйна ракети "Томахоук". Същевременно обаче руският лидер изрази мнение, че този ход не би променил ситуацията на бойното поле в Украйна.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза в неделя, че Вашингтон обмислят дали да предадат ракети "Томахоук" на Украйна.

В отговор на въпрос какво би означавало това Путин каза, че това може да е нещо опасно, защото крилатите ракети са мощни и биха могли да представляват заплаха.

"Невъзможно е да използваш "Томахоук" без директното участие на американски военен персонал", заяви руският лидер. "Това ще означава напълно нов, качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и САЩ", предупреди Путин.

Той каза, че ракетите "Томахоук" биха могли да навредят на Русия, но тя просто ще ги сваля и ще подобри системите си за противовъздушна отбрана.