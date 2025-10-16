САЩ се върнаха във формата "Рамщайн", обсъждащ военната помощ за Украйна

За първи път от февруари американският министър на войната (както се нарича вече новата длъжност на Пийт Хегсет) участва лично в разговорите във формата "Рамщайн". Започнали по инициатива на САЩ в края на април 2022 година, в тези срещи съюзниците дискутират военна помощ за Украйна.

С идването на власт на Доналд Тръмп Вашингтон смекчи позициите си към Москва и спря доставките на оръжия и боеприпаси за Украйна. Но близо девет месеца по-късно резултатът е ожесточаване на въздушните атаки на Русия към Украйна и има сигнали за нова промяна на стратегията. В последните седмици САЩ вербално подкрепят Киев и се очаква решение за предаване на далекобойни оръжия, до които в момента Украйна не е имала достъп, както и възможността да ги използва на територията на Русия.

"Има мир, когато показваш сила, не само когато използваш силни думи или размахваш пръст. Има мир, когато имаш силни и реални възможности да наложиш уважение", каза Хегсет по време на съвместен брифинг с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той обяви още, че ако Русия не желае да прекрати войната, "ние сме готови да отговорим така, както могат да го направят само САЩ".

Ако тази война не приключи скоро, САЩ и съюзниците ще вземат необходимите мерки, за да заставят Русия да плати за своята продължаваща агресия, заяви още той в своето встъплеие по време на заседанието в Брюксел и допълни, че ключов механизъм за постигане на мира е програмата PURL, по която европейски държави купуват американско оръжие и го предоставят на Украйна.

Тръмп ще говори със Зеленски за войната и украинско настъпление

"Те (украинците - б.р.) искат да започнат офанзива", заяви пред журналисти в Белия дом американският президент Доналд Тръмп. Попитан за какво ще говори с украинския си колега Володимир Зеленски, той уточни, че двамата ще говорят за войната.

Тръмп заяви още, че Русия е загубила 1,5 млн. души, основно войници, в тази война, която е трябвало да спечели за седмица, а не да продължава четвърта година, и призова своя руски колега Владимир Путин да спре да убива и украинци, и руснаци.

Американският президент съобщи още, че индийският премиер Нарендра Моди му е заявил, че Индия ще спре да купува руски петрол и очаква подобно решение и от Китай.

Зеленски ще пътува до САЩ, където в петък са планирани срещи с Доналд Тръмп и сенатори, както и с представители на военни и енергийни компании. Той коментира преди ден, че има разговори, които "не са за по телефона", а основната тема ще бъде противовъздушната отбрана на Украйна и натискът срещу Русия.

Tomahawk ще бъде отговор на ракетите, които Русия вече използва в Украйна

Очакванията са, че Зеленски и Тръмп ще дискутират възможността Украйна да купи (чрез европейските съюзници) ракети Tomahawk. В Кремъл определят, че това ще е ярка ескалация на войната, но Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание, че използването на тези ракети ще бъде просто отговор на ракетите, които Русия от години вече използва по Украйна - балистичните "Искандер - М" или свръхзвуковите "Кинжал".

Военните анализатори са категорични, че по отношение на въздушните удари Русия вече е направила ход, който може да се разгледа като ескалация на военните действия, използвайки междуконтинентална балистична ракета със среден обсег на действие - "Орешник", през ноември 2024 г., а след това заяви, че ще разположи системата и в съседната държава Беларус.

От предупрежденията на украинските ВВС е видно, че и в нощта срещу 16 октомври отново има комбиниран въздушен удар - с ракети и дронове, по територията на Украйна. Има данни за вдигнати бомбардировачи МиГ-31, които са носители на "Кинжал", и атака по Полтавска област, където са и газовите находища на Украйна, както и в Кременчук, Киевска и Харковска област.

В Киев има частично спиране на енергоснабдяването, сателитни снимки показват пожари по енергийни обекти в Харковска област. Според украинския президент Русия е изстреляла повече от 300 дрона и към 40 ракети, голяма част от които балистични, по енергийни съоръжения в различни области. Той призова за действия на съюзниците. "Сега има важен импулс за мир в Близкия изток. Това е възможно и в Европа", допълни още украинският президент.

Сводката на ВВС на Украйна сочи за използвани 26 балистични ракети "Искандер - М" и две "Кинжал", които са много трудна цел за украинските системи за ПВО. Има съобщения за "загубени", тоест блокирани от средства за радиоелектронна борба, 18 ракети, чиито вид се уточнява. Официалната справка показва, че в ранните часове на 16 октомври Русия е изстреляла 320 дрона и 37 ракети. Украйна е унищожила 283 дрона и пет ракети Х-59 (от общо седем).

Украйна също атакува енергийни съоръжения. В социалните мрежи има съобщения и за взривове в Саратовска област в близост до местната рафинерия, както и в подстанция във Волгоградска област. Министерството на отбраната на Русия съобщава за 51 свалени дрона, като от тях 12 в Саратовска и 11 във Волгоградска област в нощта срещу 16 октомври.

Русия усилва натиска към Покровск, възползвайки се от лошото време

Русия използва мъглите и дъждовете и увеличава атаките по всички фронтове около Покровск, сочат данни на украинския Цетър за отбранителни стратегии. Лошото време пречи на работата на украинските дронове и руснаците използват този факт, за да опитат да се придвижат напред, включително и с рядко срещаната напоследък на фронтовата линия бронирана техника.

В същото време звеното "Феникс" на украинските безпилотни сили съобщава за унищожени 12 танка и 46 бронирани машини само от началото на октомври в Донецка област. Украинското военно издание Defense Express отбелязва, че бронираните машини са не само средство за придвижване, но и част от артилерийски системи и загубата им ограничава възможностите за офанзива.

Данните на ВСУ за 1330-ия ден от началото на пълномащабната война показват запазване на интензивността на бойните действия спрямо последните дни. Регистрирани са 186 бойни действия по цялата фронтова линия. Русия е извършила и 87 въздушни удара със 171 управляеми бомби, спрямо повече от 220 ден по-рано. Данните на ВВС показват, че има по-малко атаки с управляеми бомби по населените места в близост до фронтовата линия.

Русия е извършила и 4900 артилерийски обстрела и е използвала и 5500 fpv-дрона през миналото денонощие.

Публикации на военни наблюдатели сочат, че руснаците имат известен напредък към Покровск, но не успяват да пробият около Добропиля въпреки изпратените подкрепления. В Покровското и Олександривското направление са регистрирани 86 атаки. Интензивни са битките в Харковска област, около Вовчанск, който е напълно разрушен от опитите за руска окупация от май 2024 година насам. 25 атаки са регистрирани и в Костянтинивското направление (преди Торецко направление).

Възползвайки се от силния вятър, руските военни построиха понтонни мостове по реката около Лимен и пренесоха артилерия. Според оценката на анализаторите една от целите на Русия е окупацията на Лиман, за да се приближи по-близо до агломерацията Краматорск - Словянск.

Руските военни нямат задача да пазят позициите си

Руските военни нямат задача да пазят позициите си, а да щурмуват и търсят пробиви, да създават сиви зони, както и да всяват хаос в украинската отбрана, каза ръководителят на звеното за безпилотни системи "Кракен" Евгений Еременко пред "Киев 24". Според него това е тактиката на Русия в последните месеци - малките щурмови групи имат за цел да вървят колкото е възможно напред, както и да опитат да ограничат логистиката на украинците. Това създава динамика на фронтовата линия.

Според данни на украински военни наблюдатели от началото на октомври руснаците са окупирали 129 кв. км, което е трикратно забавяне спрямо настъплението през лятото.