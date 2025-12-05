IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Великобритания е готова да предаде на Киев замразените руски активи

Руският президент е заплаха за британските граждани и сигурността, отбеляза вътрешният министър

19:41 | 05.12.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Британското правителство се подготвя да предаде на Украйна замразените от властите в страна руски активи, чиято стойност е около 8 млрд. паунда, или малко над 9 млрд. евро, пише The Times. Източник на изданието отбелязва, че се търси механизъм това да стане координирано с ЕС.

Ден по-рано Лондон наложи нови санкции срещу руските служби във връзка с официално разследване на случая с отравянето на Сергей Скрипал през 2018 г. Според доклад руският президент Владимир Путин лично е наредил отстраняването на бившия агент на руските служби, работил за Великобритания, като операцията е трябвало да покаже превъзходството на Русия.

Скрипал и дъщеря му Юлия бяха отровени в дома им във Великобритания с веществото "Новичок", но оцеляха. Разследващ полицай също пострада при огледа на дома им.

При случайно отравяне с нервнопаралитичния агент обаче почина британската гражданка Даун Стърджис - нейният партньор намерил флакон от парфюм, съдържащ веществото, и ѝ го подарил, припомня Sky News.

"Няма да толерираме тази нагла агресия на бритаска земя", заяви вътрешният министър Ивет Купър и допълни, че Лондон полага повече усилия за "потушаваето на враждебната руска хибридна дейност".

От месеци Европейската комисия се опитва да намери решение, което да удовлетвори Белгия и тя да предаде замразените руски активи. В страната обаче се съхраняват 190 млрд. евро - сума, равна на около една трета от брутния вътрешен продукт на страната, посочва още The Times. По тази причина и властите настояват за гаранции, които да се поемат от всички държави от ЕС.

Германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отново ще разговарят с белгийския премиер Барт де Вевер в опит да постигнат пробив.

Последната среща за годината на Европейския съвет, където трябва да бъде одобрено решение за осигуряване на финансиране за Украйна, е насрочена за 18 - 19 декември. ЕК предложи и още една опция - заем, гарантиран от европейския бюджет, но това е една от по-малко приемливите опции.

Бюджетният дефицит на Украйна в следващите две години се оценява на 137 млрд. евро. Тези средства ще бъдат нужни на Киев или да продължи да се защитава, или да финансира дейности по възстановяване, ако войната приключи дотогава.

Последна актуализация: 19:29 | 05.12.25 г.
замразени руски активи санкции срещу русия икономиката на Великобритания
