Време е да разиграем картите - Путин обвини Киев за войната, във Флорида обсъждат мирен план

"Властите в Киев предпочетоха да започнат широкомащабни бойни действия, война, да започнат война. Ние се опитваме да я спрем от самото начало", заяви руският президент Владимир Путин по време на заседание с военното ръководство. В стенограмата от срещата, публикувана на официалната страница на Кремъл, той посочи, че не вижда готовност на Украйна да завърши войната с дипломатически средства.

В същото време украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Флорида, където се очаква среща с американския му колега Доналд Тръмп. Тя планирана за 13 часа местно време (20 часа бългаско). Според заявленията на Зеленски двамата ще дискутират гаранциите за Украйна, а компромисът, който ще предложи, е неокупираните части от Донецка област да бъдат демилитаризирана зона за свободна търговия, където и Украйна, и Русия няма да разполагат военни сили, но ще остане част от Украйна.

В своите коментари Путин отбелязва, че е поискал от Украйна да изтегли своите военни от Донбас - територии, които според него не са искали да бъдат част от Украйна след бягството на проруския президент Виктор Янукович в Русия през 2014 година след протести в Киев заради отказа му да подпише споразумението за асоциирано членство с ЕС. Кремъл обявяват това за държавен преврат и така оправдават окупацията на Крим и около 1/3 от Донбас още преди десетилие.

Русия вече не се интересува от изтеглянето на украинските военни

По време на засадението в неопределен щаб на военните Путин чу доклади за настъпление по всички линии на фронтовата линия и окупацията на Хуляйполе (Запорожка област) и Мирнохрад (Донецка област). Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отричат това, макар и да признават сложната ситуация и в двете населени места.

От изявленията им отбраната на Покровск и в по-сериозно положение - мъглата и лошото време позволяват навлизането на руски щурмови части, а украински военни признават, че дори не могат да направят оценка какъв е броят им.

"Съдейки по вашите доклади, по темпото, което наблюдаваме по линията на бойното съприкосновение, нашата заинтересованост от изтегляне на украински военни от заеманите от тях територии, клони към нула", заяви още руският президент.

Путин, който обвинява Зеленски в нежелание да прекрати войната, заявява още, че окупацията на двата града е отправна точка за разширяване на настъплението в Запорожка и Донецка област, както и че Русия е готова да постигне своите цели по военен път.

Институтът за изучаване на войната (ISW) коментира, че повечето изявления от руска страна на различно ниво в администрацията са всъщност опит да бъде убеден Западът, че победата на Русия е неизбежна и няма смисъл да се продължава подкрепата за Украйна. През октомври Путин съобщи за превземането на Купянск, което после беше опровергано и дори и руските военни наблюдатели признаха преди дни, че градът се намира под контрола на украинците.

Тръмп: Зеленски няма нищо, докато аз не го одобря

"Той няма нищо, докато аз не го одобря", заяви американският президент Доналд Тръмп пред Politico преди срещата си с украинския си колега. Тя ще се състои по-късно днес (28 декември) в курорта на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида. Според коментари на Зеленски той ще представи освен разработените съвместно със Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър планове за гаранции, още и плана от 20 точки, който да сложи край на войната. В него спорни са основно две неща - неокупираните територии на Донецка област, за които наскоро и вицепрезидентът Джей Ди Ванс призна, че биха дали сериозно предимство на Москва при нов конфликт, както и работата на Запорожката АЕЦ.

До този момент Тръмп не е коментирал публично какви са нагласите му за озвучените точки от плана, но изглежда доволен, че украинският президент ще бъде негов гост. "Те всички идват, те отново уважават нашата страна", коментира той пред Politico. В същото време украински анализатори смятат, че визитата е по инициатива на американската страна - дните между Коледа и Нова година в целия западен свят са предвидени за почивка и време за семейството.

Самият Зеленски коментира, че предишните заявления на Тръмп са били, че би се срещнал с него или с Путин само ако има напредък по плановете за мир. Щом сега ще се срещнем, значи има такъв, отбеляза той пред украински журналисти малко преди да отпътува за Канада - първата спирка от визитата му в Северна Америка.

Украинският президент призна още, че има "червени линии", както и че в документите има точки, които няма да се харесат на украинците и затова и решението ще бъде тяхно - чрез референдум или избори за президент. За да бъдат проведени, обаче, Киев очаква поне 60-дневно примирие, по време на което да се проведе нормална кампания и всеки да вземе информирано решение.

Право на глас ще имат всички украинци, намиращи се на територията на Украйна (или консулствата и посолствата в чужбина).

По време на своята годишна пресконференция руският президент Владимир Путин поиска възможност да гласуват и украинците на територията на Русия. По негови думи в страната се намират "5 млн. или 10 млн. украинци".

В Европа очакват неочакваното от срещата

Европейски лидери този път няма да участват в срещата между Тръмп и Зеленски, но са в напрегнато очакване какво ще се случи, пише CNN. Прогнозите са като цяло позитивни, но и източници на агенцията призвават, че при всяка среща с Тръмп има "известна доза риск".

Зеленски съобщи за серия от разговори с европейски лидери, както и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте преди срещата.

Очакванията са, че срещата ще бъде решаваща за Украйна след интензивните преговори, водени от САЩ с Украйна и с Русия през последния месец и половина.